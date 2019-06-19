В прошедший период цены на драгоценные металлы показали значительный рост, за исключением показавших отрицательную динамику цен на платину. Курс доллара США приостановил укрепление, а американский фондовый рынок снижался, что оказывало поддержку драгоценным металлам.

Экономические риски продолжали расти под влиянием разворачивающейся торговой войны между Китаем и США. Геополитические факторы показывают усиление военной напряженности на Ближнем Востоке, что также поддерживает спрос на страховые активы. Политическая трансформация в Европе усиливает спрос на физическое золото.

Однако основным влияющим фактором в прошедший период вновь стала риторика ФРС США, всё более намекающая на возможное снижение процентных ставок для поддержания экономического роста. На текущей неделе (18-19 июня) пройдет очередное заседание регулятора.

Ожидания снижения процентной ставки в ходе этого заседания, согласно инструменту CME Group FedWatch, составляют около 22%, но по результатам июльского заседания ожидания снижения процентной ставки выросли до 85%. Регулятор отмечает растущую угрозу торговых войн для американской экономики и сообщает, что готов поддерживать расширение экономического роста.

Кроме того, всё более «голубиные» заявления звучат со стороны ЕЦБ, представители которого готовы к возобновлению программ стимулирования экономики. Предполагаемый срок повышения ставки был перенесен на конец 1 полугодия 2020 г.

ЕЦБ также сообщил, что предоставит банкам возможность кредитования по ставкам на 10 базисных пунктов выше депозитной ставки минус 0,4% (многоуровневая депозитная ставка, при которой банки освобождаются от уплаты 0,4% годовых на избыточные резервы), если они превзойдут кредитные нормативы ЕЦБ в рамках новой целевой долгосрочной операции рефинансирования (TLTRO). По оценкам экономистов процентные ставки ЕЦБ останутся на текущем уровне, как минимум, до 2021 г.

Вторая половина июня-начало июля будут очень плотными на значимые экономические и политические события, что может повысить волатильность цен на рынках драгоценных металлов.

Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE в прошедший период значительно выросли, стоимость платины понизилась, объёмы торгов в платине показали резкий прирост. Курс юаня к доллару США немного слабел. Золотые резервы Банка Китая в мае 2019 г. составили $79,83 млрд против $78,35 млрд в апреле 2019 г.

Премии на поставку физического золота в Китае в конце прошлой недели выросли до $10/$12,5 за унцию, т.к. спрос увеличился на фоне растущей экономической неопределённости. Этот же фактор способствовал росту премий в Сингапуре до $0,6/$0,8 за унцию, в Гонконге – до $0,5/$1,2 за унцию. В Токио золото торговалось в паритете с лондонскими ценами, т.к. выросшие цены провоцировали продажи.

Розничный спрос на золото в Индии в прошедший период резко снизился в связи с резким ростом внутренних цен. Дилеры предлагали золото с дисконтом в $7,0/унция.

По предварительным данным МВФ, Центробанки закупили 34,1 т золота в резервы в апреле 2019 г. Банк России в мае 2019 г. добавил в золотой резерв 6,68 т золота, увеличив общий объем до 2190,2 т. Банк Казахстана добавил в золотой резерв 4,34 т золота, увеличив общий объем до 370,9 т.

По данным Минфина РФ производство золота в России в январе-апреле 2019 г. составило 78,29 т, производство серебра – 303,51 т. В прошедший период запасы в золотых, серебряных и платиновых ETF-фондах выросли, а запасы в палладиевых ETF-фондах продолжали сокращаться.

По данным GFMS, в мае 2019 г. наблюдался отток средств из золотых ETF-фондов, которые сократились на 2,2 т к апрелю 2019 г. до 2421,3 т. Наибольшее сокращение запасов наблюдалось в азиатских ETF-фондах, сократившихся на 6%. Североамериканские фонды сократились на 1,2%, а запасы в европейских фондах выросли на 1,3%. Особенно сильный приток наблюдался в британских ETF-фондах, торгуемых на LSE, что связано с политической неопределённостью в Великобритании. Объём запасов золотых ETF-фондов в Великобритании достиг небывало высокого уровня в 17,18 тыс. унций.

В серебряных ETF-фондах в мае наблюдался незначительный отток, но темпы оттока замедлились до самого низкого уровня с ноября 2011 г. По данным отчета CFTC, за 11 июня 2019 г. наблюдалось значительное сокращение длинных позиций в золоте и серебре под влиянием фиксации прибыли.

В прошедший период цены на золото выросли от уровня $1275 к уровню $1358, выйдя вверх из долгосрочного диапазона консолидации. В настоящее время наблюдается некоторое замедление роста цен, однако, при стабильном закреплении рынка в районе уровня $1350 возможен дальнейший рост к целевым уровням по тренду $1375-1435. Цены на серебро в прошедший период вырастали от уровня $14,35 к уровню $15,09, после чего откорректировались вниз к уровню $14,87 в корреляции с рынком золота.

Отношение золота к серебру выросло до 90,39 пункта. Отношение платины к серебру составляет 53,616 пункта.

Рынок платины в прошедший период оставался под давлением в связи с неблагоприятными прогнозами по росту мировой экономики. Цены на платину резко выросли от уровня $793 к уровню $831 в корреляции с рынком золота, после чего произошла значительная коррекция вниз до уровня $797 в ожидании снижения промышленного спроса. Спред между золотом и платиной составляет $547/унция.

Спред между платиной и палладием расширился до $658/унция. Южноафриканская ассоциация горняков и строительного союза (AMCU) в конце июня планирует начать переговоры с ведущими мировыми производителями платиноидов по поводу увеличения заработной платы рабочим. Данный профсоюз является крайне агрессивным в своих требованиях, что значительно повышает риски забастовки на добывающих предприятиях ЮАР и может привести к снижению производства платиноидов.

Производство платиноидов в ЮАР, по данным статистического бюро, в апреле выросло на 1,7% в годовом выражении против снижения на 0,5% в марте. Цены на фьючерсном рынке палладия в прошедший период резко выросли от уровня $1335 до уровня $1475, после чего показывают небольшую коррекцию вниз.

Импорт палладия в Швейцарию из России за 4 мес. 2019 г. сократился примерно в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом наблюдалось сокращение импорта палладия в Китай на фоне затяжного падения автомобильного рынка, но также произошел резкий роста импорта металла в Гонконг.