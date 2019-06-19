После преодоления 0,6-0,61 руб. котировки направляются в сторону ближайшего сопротивления 0,631 руб. В целом повышенный интерес покупателей к бумагам сохраняется.

RSI говорит о достаточно сильной перекупленности. В случае падения ниже 70% индикатор сформирует сигнал на продажу, который ранее в большинстве случаев срабатывал успешно. Но для разворота тренда подобного сигнала недостаточно.

Можно предположить, что после выхода из восходящего клина (красные пунктирные линии, более наглядно – на недельном графике) мы увидим дальнейший подъем до 0,625-0,63 руб. Такой потенциал объясняется тем, что в теории движение цены после выхода из фигуры равно ее высоте. Однако нужно отметить, что восходящий клин в классическом варианте завершается падением (пробоем линии поддержки).

Трендовые индикаторы продолжают указывать на сильную «бычью» фазу. Предвестником торможения up-тренда потенциально выступит смена направленности параболиком, что в ближайшее время маловероятно.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Котировки вышли за пределы восходящей консолидации (клина) наверх. Одновременно с этим, покупателям удалось пробить важную отметку 0,56 руб., которая удерживалась с октября 2018 г.

Осцилляторы достигли зон перекупленности, что обычно предшествовало падению котировок. Дальнейшему подъему может дополнительно помешать долгосрочный down-тренд с линией поддержки в виде синей линии. В 2017-2018 г. мы уже наблюдали неудачные попытки среднесрочных растущих трендов (эллипсы на графике) переломить тенденцию падения. Тем не менее, ускоренный рост в последние недели повышает технический позитив.

Потенциальный долгосрочный up-тренд подтвердится при закреплении выше сопротивления 0,65 руб., чего в ближайшие 2 недели не ожидается. Возврат в фазу падения менее вероятен: для этого котировкам необходимо опуститься ниже 0,47 руб. Серьезным сигналом разворота среднесрочной фазы роста может стать пробой поддержки 0,525 руб. (сейчас совпадает с нижней границей клина).

Уровни поддержки: 0,61 / 0,6 / 0,558 / 0,55 / 0,537 / 0,525

Уровни сопротивления: 0,631 / 0,648 / 0,6725 / 0,695 / 0,71