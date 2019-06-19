Рынок нефти обеспокоен перспективами спроса из-за торговых войн. Договоренность о снижении добычи ОПЕК+ на 1,2 млн барр./сутки, достигнутая в декабре прошлого года, дала свои результаты. Цена месячного контракта Brent выросла с 54 долл./барр. в конце 2018 г. до 73 долл./барр. в конце апреля 2019 г. Однако в конце мая – начале июня цена Brent упала почти на 10 долл./барр. и в середине июня была немного выше 60 долл./барр. Опасения кризиса предложения в мае 2019 г., вызванные ужесточением санкций США против Ирана и обострением ситуации в Венесуэле и Ливии, не оправдались. Несмотря на падение добычи в Иране и продолжающееся снижение в Индонезии, добыча нефти ОПЕК, по оценке экспертов организации, сократилась только на 0,24 млн барр./сутки в мае по отношению к апрелю. Во всем мире, по данным ОПЕК, производство нефти и жидких УВ немного выросло месяц к месяцу благодаря росту добычи вне ОПЕК (в США, Казахстане, Азербайджане, Канаде и Великобритании) на 0,27 млн барр./сутки. В то же время в мае на первый план вышли риски со стороны спроса, связанные с торговыми войнами Соединенных Штатов с Китаем и другими странами. Ожидания затяжной торговой войны «на истощение», которая может замедлить экономический рост в Китае и остальной Азии, начинают отражаться в прогнозах спроса на нефть на вторую половину 2019 г. и на 2020 г.

После сильного 3 кв. рост запасов нефти может возобновиться. В июньском ежемесячном докладе ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 г. на 0,07 млн барр./сутки до 1,14 млн барр./сутки. Пересмотр был вызван в первую очередь переоценкой потребления в 1 кв., а также небольшим снижением прогноза на 4 кв. В июньском прогнозе МЭА прогноз роста спроса на 2019 г. снижен на 0,1 млн барр./сутки до 1,2 млн барр./сутки вследствие пересмотра в меньшую сторону оценки потребления в 1 кв. на 0,4 млн барр./сутки и во 2 кв. 2019 г. – на 0,1 млн барр./сутки. Если предположить, что добыча нефти ОПЕК останется на уровне мая (29,9 млн барр./сутки) до конца 2019 г., то, по прогнозам ОПЕК и МЭА, дефицит нефти в 3 кв. составит 1,3 и 0,9 млн барр./сутки соответственно. Прогнозируемый МЭА рост загрузки НПЗ этим летом – на 4 млн барр./сутки в августе к маю, – вероятно, приведет к снижению запасов нефти в 3 кв. при условии продления квот ОПЕК и ОПЕК+ хотя бы на три месяца. Однако в 4 кв., в связи с сезонным ослаблением спроса, дефицит сменится, по прогнозу ОПЕК, небольшим профицитом – менее 0,2 млн барр./сутки, а по прогнозу МЭА, потребление будет почти равно производству. Если замедление спроса на нефть в результате торговых войн начнется уже в 4 кв., то рынок может вернуться к профициту порядка 0,3–0,4 млн барр./сутки этой осенью. Рост спроса на нефть в 2019 г., согласно прогнозам ОПЕК и МЭА, будет обеспечен в основном Китаем, Индией и другими развивающимися странами Азии, экономики которых особенно чувствительны к тарифам США на их экспортные товары. Напротив, в 2020 г., по оценке МЭА, доля стран – членов ОЭСР в росте спроса на нефть превысит 35%, а Китая – упадет до менее чем 20%.

МЭА и EIA прогнозируют ускорение роста добычи вне ОПЕК в 2020 г. В докладе от 14 июня МЭА впервые спрогнозировало потребление и предложение жидких углеводородов (УВ) на 2020 г. Если в 2019 г. рынок в среднем будет близок к равновесию, то в 2020 г. рост добычи вне ОПЕК значительно превзойдет рост мирового спроса, что крайне затруднит задачу уравновесить рынок для ОПЕК. По мнению МЭА, добыча жидких УВ за пределами ОПЕК увеличится в 2020 г. на 2,3 млн барр./сутки год к году до 66,8 млн барр./сутки, а спрос на нефтепродукты – на 1,4 млн барр./сутки до 101,7 млн барр./сутки. Добычу будут наращивать главным образом США, Канада, Норвегия и Бразилия. В результате спрос на нефть ОПЕК упадет до 28,3 млн барр./сутки, что на 0,6–0,7 млн барр./сутки ниже, чем добыча картеля в мае 2019 г., и соответствует пятилетнему минимуму. Прогноз Минэнерго США (EIA), опубликованный 11 июня (STEO), довольно близок к ожиданиям МЭА: рост добычи вне ОПЕК в 2020 г. – 2,6 млн барр./сутки (в США – 1,4 млн барр./сутки), потребления – 1,4 млн барр./сутки. Поскольку EIA более оптимистично оценивает баланс спроса и предложения в 2019 г., быстрый рост добычи в 2020 г. приводит к падению спроса на нефть ОПЕК только до 29,5 млн барр./сутки – на 0,4–0,5 млн барр./сутки ниже майской добычи. Так или иначе, для устранения профицита потребуется дальнейшее снижение добычи ОПЕК на 0,4–0,7 млн барр./сутки, что вряд ли может быть достигнуто путем нового сокращения квот. Однако снижение экспорта из Ирана (0,8 млн барр./сутки в мае, по данным МЭА) и добычи в Венесуэле (0,7 млн барр./сутки в мае, по данным ОПЕК) вполне способны уравновесить рынок, если ОПЕК воздержится от увеличения квот для замещения этих объемов.