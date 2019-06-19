Несмотря на относительное затишье, риски для рубля остаются высокими. Наблюдающееся равновесие на валютном рынке является достаточно хрупким, поскольку в значительной мере зависит от настроений участников рынка. Несмотря на отсутствие прямых призывов к введению жестких санкций в отношении нашей страны в настоящее время, угроза усиления санкционного давления все еще сохраняется. Мы полагаем, что возможные новые резкие заявления американских политиков способны сильно испортить настроение участников рынка и вызвать значительное падение российской валюты. Кроме того, рисками для курса рубля продолжают оставаться возможное дальнейшее усиление противостояния между Соединенными Штатами и их основными торговыми партнерами, а также политические проблемы в Европе, которые могут привести к значительному укреплению позиций американской валюты. При этом в среднесрочной перспективе рост курса доллара, возможно, будет сдерживаться за счет смягчения политики Федрезерва вследствие ожидаемого торможения глобальной экономики. Несмотря на то что представители регулятора все еще продолжают утверждать, что американская экономика находится в отличной форме, перспектива разрастания торговых войн и, как следствие, замедление роста в самих Соединенных Штатах, вызывает растущую обеспокоенность среди членов управляющего совета. В частности, недавно глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил готовность регулятора действовать в соответствии с развитием ситуации в экономике, чтобы обеспечить ее рост, что было расценено участниками рынка как готовность Федрезерва к снижению ставки.

Ожидаем постепенного снижения курса отечественной валюты. Дополнительным фактором давления на рубль будет прогнозируемое нами снижение средней цены на нефть (мы ожидаем, что средняя цена Brent в 2019 г. составит 67,3 долл./барр. по сравнению с 71,4 долл./барр. в 2018 г.). Принимая во внимание совокупность перечисленных выше факторов, мы полагаем, что, несмотря на отдельные периоды роста, тенденция к снижению курса рубля будет превалировать. Согласно нашему прогнозу, в текущем году средний курс доллара США составит 66,8 руб./долл. по сравнению с 62,8 руб./долл. в 2018 г. Ослабление российской валюты приведет к умеренному сокращению импорта в текущем году (до 246,2 млрд долл. после 248,6 млрд долл. в 2018 г.). При этом снижение цен на энергоносители вызовет довольно заметное сокращение экспорта (до 413,8 млрд долл. в 2019 г. c 443,1 млрд долл. годом ранее). Таким образом, мы полагаем, что профицит счета текущих операций уменьшится до 87,4 млрд долл. (с 113,8 млрд долл. в 2018 г.) за счет ухудшения торгового баланса, а также баланса услуг и баланса инвестиционных доходов.