Вчерашний день оказался на удивление задорным и прытким. Тон с самого утра задал председатель Европейского центрального банка Марио Драги, который на конференции в Португалии сказал, что ЕЦБ готов стимулировать европейскую экономику в случае возникновения кризисных ситуаций.

Европа вся поголовно обрадовалась этому. Особенно радовались в Италии, где местный фондовый рынок улетел вверх почти на 2%. А вслед за Европой оптимизм перекинулся и на американский рынок. Правда, он конечно же, был не таким бурным — фьючерсы на все основные индексы подскочили на 0,5% и находились на этом уровне до самого начала основной торговой сессии. Старт торгов на этих уровнях и прошел, а дальше толчок дальнейшему росту дал уже президент Трамп, который сообщил, что разговаривал с Председателем Си и что он видит очень хорошие перспективны развития взаимоотношений США и Китая. А также он отметил, что в преддверии встречи на высшем уровне в Осаке в конце месяце стороны возобновили переговоры о торговле. И это последнее было как бальзам на душу. И покупатели в некоторых акциях стали даже «звереть», сметая акции по любым ценам.

Особенно мощно в таких условиях смотрелись акции крупнейших промышленных компаний, где только в среднем рост составил по итогам торгов 1,9%.

В акциях технологического сектора тоже наблюдались очень сильные покупки, но все же там они были точечными и коснулись лишь отдельных акций, например, таких как Micron Technology (MU, +5,74%), NVidia (NVDA, +5,41%) и Western Digital (WDC, +5,07%).

И все же день действительно оказался очень сильным, и на отраслевом уровне лишь акции коммунальных компаний показали нулевую динами. Ну может быть чуть похуже всех остальных чувствовали себя акции потребительского сектора. Но и то, они все равно закрылись хоть и в небольшом и чисто символическом, но все же в плюсе.

Среди отдельных акций, за исключением уже вышеупомянутых, следует отметить акции авиастроительного гиганта Boeing (BA, +5,37%), которые наконец-то что называется полетели. Толчком к росту стала появившаяся информация о масштабных сделках, которая эта компания заключает в рамках Парижского международного авиасалона, проходящего в эти дни. Таким образом можно сделать вывод, что авиаперевозчики не боятся покупать продукцию Boeing и авиакатастрофы уходят на второй план.

Ожидания рынка 19 июня

Вот и наступил день Х, которого все с нетерпением ждут, надеясь получить ответы на животрепещущий вопрос — куда путь держим? Чисто внешне кажется, что все складывается как нельзя лучше. Особенно ясно это ощущается после вчерашнего дня, когда повсеместно царил сплошной позитив. Но мы же знаем, как переменчиво настроение у инвесторов на фондовом рынке, и достаточно малейшего негатива и все перевернется с ног на голову. Однако, конечно, никто не ставит под сомнение значимость сегодняшнего решения по уровню процентной ставки Комитета по работе на открытых рынках ФРС США и последующей пресс-конференции ее председателя Джерома Пауэлла.

Поэтому в ожидании этого судьбоносного события с утра рынки затаились и затихли. Азия при этом, конечно же, не в счет, поскольку там сегодня активно отыгрывались вчерашние новости и вчерашний позитив. А вот европейские рынки и фьючерсы на основные американские индексы уже стопорнулись и отрываться от нулевых отметок категорически не желают.

Отсюда прогноз только один — до 21-00 мск сидим и не рыпаемся, ну а после этого уже побежим… Но, к сожалению, ответа — в какую сторону — нет и поэтому надо быть предельно осторожными и не брать на себя излишние риски.