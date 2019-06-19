В мае промышленность серьезно просела, во второй раз с начала года (0,9% г./г. против 4,7% г./г. в апреле), и опять из-за спада в обрабатывающих отраслях. Интересно, что в последнее время «провалы» в обработке случается через каждые три месяца – сентябрь 2018 г., январь 2019 г., май 2019 г. Такие «американские горки» явно сигнализируют о том, что промышленность не имеет устойчивых факторов роста.

Напомним, что основной вклад в обрабатывающую промышленность вносит производство нефтепродуктов (бензин, ДТ), готовых металлических изделий и полуфабрикатов (заготовки, прокат, трубы), производство транспортных средств и продукция ненефтегазовой химии. Эти отрасли, по нашим оценкам, занимают почти 50% всего стоимостного выпуска обработки, причем наибольший вес здесь приходится именно на переработку нефти (20%). В отсутствие заметного роста выпуска прочих видов промышленной продукции, колебания в обработке в последние месяцы во многом, на наш взгляд, объясняются изменением в выпуске топлива (бензин, ДТ). Явно видно, что их динамика практически идентична (см. график ниже). В целом можно сказать, что производство нефтепродуктов – некая основа инерционного роста обрабатывающей промышленности, способная обеспечить приблизительно 1,5% г./г. (примерно таким темпом растет производство топлива). Металлургическое производство (вторая по значимости группа отраслей) также демонстрирует волатильность – хотя с начала года наблюдается рост выпуска основных видов продукции на 3-4% г./г., например, весь 4 кв. 2018 г. был плохим (падение на 6-7% г./г.).

В свою очередь, добыча полезных ископаемых продолжает сокращаться под давлением соглашения ОПЕК+: как мы не раз отмечали, соглашение приведет к заметному снижению выпуска нефти в годовом выражении к середине года. Так и произошло (см. график): сейчас рост добычи нефти и конденсата составляет лишь 1,3% г./г., и мы ожидаем, что в скором времени он прекратится. Соответственно, будет страдать и рост добычи полезных ископаемых в целом, сокращая свой вклад в промышленность.

С начала года рост промышленности составил 2,4% г./г., однако мы не исключаем, что рост к концу года может замедлиться от этого уровня – из-за отсутствия факторов роста для обработки и из-за ОПЕК+.