Акции ФСК ЕЭС нацелились на максимумы 2017 года
В лидерах роста к середине дня пребывали акции Распадской (+2,92%) и бумаги ТМК (+2,57%). Акции ФСК ЕЭС подорожали на 1,30%. В лидерах падения были котировки ММК (-2,40%) и бумаги Полюса (-2,14%).
С технической точки зрения акции ФСК ЕЭС поднялись к максимуму с апреля 2017 года. Восходящий тренд при этом достаточно силен, а объемы торгов на месячном графике немного превышают средние, что говорит о возможности пробоя ближайшего сопротивления 0,20350 руб. с перспективой развития восходящего движения в район 0,22000-0,24000 руб. Отскок от сопротивления, однако, может спровоцировать откат к верхней границе недавнего диапазона 0,19145 руб. Игрокам на повышение стоит соблюдать осторожность.
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