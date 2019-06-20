Внешний фон затмил новости корпоративного сектора в последнее время. Между тем, многие бумаги сейчас пользуются спросом по мере проведения ГОСА, публикации годовых отчетов, которые подчас вносят ясность в стратегию эмитента. Это относится и к акциям электроэнергетики. Ранее документы раскрыли в сети ОГК-2, ТГК-1, Мосэнерго и пр. По ОГК-2, например, появилось больше ясности по пику выплат по первой программе ДПМ. Он сместился на 2019 г.

Мы видим, что сектор остается в лидерах роста российского рынка. Там есть и отдельные сильные истории, но в целом можно сказать, что к такой динамике приводит сильный рубль в совокупности с высокой дивидендной доходностью.

Нужно отметить, что наконец выстрелили акции Юнипро (+3,4%), также после годового отчета. Ранее менеджмент объявлял о повышении дивидендов с 14 млрд рублей в год до 20 млрд. в период с 2021 по 2022 гг., то есть на 42%. Акции продолжат пользоваться спросом в ближайшее время.

Акции Распадской вчера подскочили на 6%. Поводов было несколько. Совет директоров заключил договор на выкуп 20,5 млн акций по цене 141 руб. Кроме того, Евраз, мажоритарный владелец Распадской, раскрыл годовой отчет в сети. Какое-то время акция еще может пользоваться спросом.

Сегодня большим спросом будут пользоваться акции золотодобывающих компаний. Фокус на полюс и на Полиметалл, Лензолото ап. Норникель сегодня откроется гэпом вниз и сразу может приступить к его закрытию. Ключевые производимые компанией металлы на торгах в Азии растут от 0,5% до 1,2%

Остальные металлурги также могут показать хорошую динамику на фоне роста цен на железную руду в Китае. Один из ключевых производителей в регионе Rio-Tinto рапортовал о сокращении прогнозных поставок сырья. Хуже могут выглядеть акции ММК, как наименее интегрированного в железную руду сталевара.

Ритейл в целом оставался слабым. Инфляция в РФ за неделю оказалась нулевой, с начала года прибавила 2,4%. Но вчера на 1,5% подросли акции Детского мира. Ожидаем продолжения тенденции на закрытие дивидендных гэпов. Считаем, что акция неоправданно в течение нескольких кварталов не показывала положительной динамики, при продолжении тренда на рост бизнеса и прибыли компании.

Вчера без явных новостей выросли акции Аптеки 36,6 на 45,5%. Впрочем, объем был немаленьким, 80 млн руб. Возможно в ближайшее время мы услышим адекватную причину для роста. В целом же нужно отметить, что исторические максимумы по индексу ММВБ могут «оживлять» бумаги из третьего эшелона, низколиквидные акции даже без серьезного на то основания. К такому явлению следует относиться с настороженностью.

Сегодня последний день для получения дивидендов в акция Башнефти, МРСК Сибири, ВТБ, Селигдара. Также сегодня пройдет ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. Особого влияния на рынки не ожидаем. Интересными могут показаться подробности нацпроектов и ожидания власти от них, если такой вопрос будет в полной мере затронут.

Внешний фон

Азиатские площадки перед открытием российского рынка сегодня растут на фоне мягкой риторики ФРС, ожидания торговых переговоров представителей США и Китая.

В Гонконге рост на 0,9%. Континентальные китайские площадки в плюсе на 2,5%. Инвесторы ждут послабления монетарной политики китайский финансовых властей после сигнала от ФРС.

Сырьевые рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории на фоне слабого доллара. Золото растет на 2,5%, нефть прибавляет более 1%.

Американские рынки выросли в среду. Фьючерс на S&P500 сегодня прибавляет порядка 0,3%. Ожидаем старта торгов российскими индексами на положительной территории. РТС может выглядеть заметно лучше благодаря нефти и золоту.