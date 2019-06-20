По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись ростом. Инвесторы восприняли риторику американского регулятора как намек на скорое снижение ставки. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,3%, закрывшись на отметке 2926,46 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,15%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,42%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 1,6%, продемонстрировав самый большой недельный рост. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта, до 2,03%.

На завершившимся в среду заседании FOMC, ФРС США ожидаемо оставила ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых и дала понять, что готова впервые с 2008 года снизить базовую ставку, ссылаясь на риски в отношении перспектив экономики. В свою очередь, восемь членов американского регулятора прогнозируют понижение ставки в 2019 г, в то время как семеро членов комитета выступают за два снижения. Однако инвесторы должны понимать, что, несмотря на «голубиный» тон, крупнейший мировой центробанк пойдет на смягчение монетарной политики только при условии ухудшения экономических индикаторов либо при резком падении рынка акций, по аналогии с декабрем 2018 года. Сейчас же инвесторам остается надеяться лишь на прогресс в американо-китайских торговых взаимоотношениях, который формально может наметиться на саммите G20 в Осаке.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,11%, закрывшись на отметке $62,21. Вышедшие в «бычьем» ключе данные от Минэнерго США по недельным запасам нефти так и не смогли придать импульс к росту ценам на "черное золото". Судя по всему, игроки, прежде чем начать более активные действия, хотят увидеть итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина, ну и конечно, убедиться в твердости позиции по сокращению добычи стран ОПЕК+.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.9%, закрывшись на отметке 2759,12 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2734 п. и 2718 п. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на уровнях 135000 и 130000 п. Сопротивление — 137000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,78, прибавив 0,37% по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 63.60. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64.20.