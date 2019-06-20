ФРС вчера приняла ожидаемое решение сохранить ставки на текущем уровне 2,25-2,50%. Для инвесторов особого сюрприза не произошло: Федрезерв известен своей предсказуемостью, тем более что рынки за 10 лет роста отвыкли от волатильности.

Сегодня в 6:00 по московскому времени Банк Японии последовал примеру ФРС и сохранил ключевую ставку на уровне —0,1%. В 14:00 наступит очередь Банка Англии. Денежные регуляторы важнейших мировых валют при планировании монетарной политики так или иначе ориентируются друг на друга.

Если большую часть времени взгляды обращены на ФРС, то на днях в центре внимания оказался Европейский центральный банк. Президент Трамп через твиттер обвинил ЕЦБ в манипулировании курсом евро, который обвалился на словах Марио Драги о возможности монетарного стимулирования экономики блока. Понятное дело, Трамп в первую очередь хотел бы слышать подобные «мягкие» заявления от Джерома Пауэлла.

ФРС же верит в то, что целевой ориентир по инфляции (2%) будет достигнут, хотя и не в этом году. Тут, очевидно, есть расчёт на сильный рынок труда (безработица всего 3,6%). Кроме того, регулятор повысил прогноз роста ВВП США в 2020 году до 2%, несмотря на растущую «неопределённость» (имеются в виду торговые войны).

Экономика Соединённых Штатов действительно неплохо себя чувствует, если не считать слабеющей деловой активности и неустойчивого роста продаж: потребитель ощутил зимний шатдаун федерального правительства и первый эффект торговой войны.

ФРС стала более настроена на смягчение своей политики, однако понижение ставки на заседании 31 июля членами совета не гарантируется. С другой стороны, данные фьючерсов СМЕ Group говорят о том, что рынок убеждён в понижении ставки 31 июля. Более того: шансы снижения на целых 50 базисных пунктов и более очень велики и составляют 33,5%.

На торговом фронте есть позитивные подвижки: во-первых, Трамп договорился с Си Цзиньпином о встрече на полях G20, подтверждение пришло и из КНР. Во-вторых, парламент Мексики ратифицировал торговое соглашение USMCA, теперь очередь за США.

Макроэкономические данные, выходящие сегодня, – это индекс производственной активности от Федерального резервного банка округа Филадельфия и число первичных заявок на пособия по безработице.

Три эмитента из S&P 500 опубликуют квартальную отчётность: сеть ресторанов Darden Restaurants, ритейлер Kroger и выкупленная IBM технологическая компания Red Hat.