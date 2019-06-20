В начале торгов вероятно снижение пары доллар-рубль с закреплением ниже отметки 64
В среду в секторе высоколиквидных бумаг было отмечено ослабление спроса в преддверии важной для рынка пресс-конференции по итогам регулярного заседания ФРС США. Кроме того, мировые цены на энергоносители оставались под давлением в течение дня из-за неопределенности в отношении перспектив продления сделки ОПЕК+. В заметном минусе закрылись Новатэк (NVTK, —2.6%), Полюс (PLZL, —1.5%), НЛМК (NLMK, —1.4%), ММК (MAGN, —1.3%). Между тем подорожали бумаги корпорации Алроса (ALRS, +2.0%), Норникель (GMKN) прибавил 0.8% перед закрытием реестра «под дивиденды».
Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Аптечной сети 36.6 (APTK) подорожали на 45.5%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 20.8%, шахты Распадской (RASP) – на 6.2%.
Фондовые индексы США повысились на 0.1% — 0.4%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским продолжается повышение.
Сегодня в начале торгов возможно повышение на рынке акций в рамках благоприятной реакции на итоги заседания комитета по открытым рынкам ФРС США – после пресс-конференции Дж. Пауэлла трейдеры повысили оценки вероятности скорого снижения базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июльском заседании считается почти неизбежным). Пересмотр ожиданий в отношении ФРС вызвал некоторое оживление на мировых фондовых площадках, снижение доходностей на рынке госдолга США, а также ослабление доллара США к корзине мировых валют.
На внутреннем валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль с закреплением ниже отметки 64.0.
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