У индекса Мосбиржи есть хорошие шансы обновить исторический максимум
Вчера российский рынок акций по итогам дня снизился на символические 0,1%. В отсутствие уверенного позитивного внешнего фона на котировки акций негативно повлияло укрепление рубля.
Сегодня же ситуация на мировых рынках резко изменилась: инвесторы отыгрывают вчерашние заявления ФРС США. В принципе рынок ждал, что глава ФРС Джером Пауэлл даст четкий сигнал о снижении ставки на следующем заседании. Однако таких слов впрямую мы не услышали, но этому есть свое объяснение: переговоры США-Китай возобновились и, естественно, ФРС хочет дождаться большей определенности в этом вопросе перед принятием решения.
Однако было четко сказано, что ФРС будет «реагировать на настоящие тренды» и была сильно смягчена риторика. Из этого мы все-таки делаем вывод, что на одном из ближайших заседаний ФРС снизит ставку.
Некоторым сюрпризом стало мнение чуть меньше половины членов ФРС о необходимости снизить ставку дважды уже в этом году.
На этом фоне американские индексы вчера прыгнули вверх. Сегодня рост фьючерсов на них продолжился и составляет около 0,4%. Сильно растут сырьевые рынки: золото прибавляет около 2%, нефть и никель – чуть менее 1%.
Мы ждем позитивного открытия рынка сегодня. Правда, Индекс Мосбиржи будет тянуть немного назад дивидендный гэп от «Норникеля». Однако на таком фоне мы считаем оправданным покупку акций ГМК на открытии – бумага в течение дня начнет закрывать просадку.
Естественно, что на росте сырья целесообразно брать бумаги «Полюса» и «нефтянки» — прежде всего «Лукойла» и «Газпром нефти». Должна отскочить и «Роснефть», которая последнее время чувствует себя хуже рынка.
В целом у Индекса Мосбиржи есть хорошие шансы обновить исторический максимум.
Рынок сегодня немного поддержит и Владимир Путин, который проведет «прямую линию» с народом. Как всегда, он будет говорить нужные и очень правильные слова. Однако следует помнить, что очень часто после выступления российского лидера рынок без причин идет вниз, но сегодня вероятность такого сценария невелика.
Пара доллар-рубль вчера закрылась в районе нижней границы бокового канала – отметки 63,7 руб за доллар. Пока что малоликвидный рынок Форекс показывает, что укрепление рубля продолжается. В случае закрепления ниже границы боковика, целью роста рубля станет отметка 62,4 руб за доллар.
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