Внешний фон на открытии торгов четверга складывается позитивный. Цены на нефть растут после небольшого снижения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,4% после того, как ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку в диапазоне 2,25-2,5% и просигнализировала возможное ее снижение в скором времени. В сторону смягчения денежно-кредитной политики склоняются все больше представителей регулятора. При этом центробанк не был чересчур пессимистичен в отношении национальной экономики, сообщив, что базовый сценарий ее развития позитивен. Таким образом инвесторы, по сути, получили от ФРС то, чего так ожидали – намеки на возможное смягчение политики наряду с умеренным оптимизмом в отношении экономики. Индекс S&P500 продолжил свой путь в район исторического максимума 2954 пункта.

Фьючерс на индекс S&P500 утром растет на 0,4%, продолжая получать поддержку от итогов заседания ФРС.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%.

На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. На биржах Китая индексы прибавляют 2-3% в ожидании продолжения торговых переговоров с США, а также на фоне увеличение аппетита к рискованным активам по всему миру.

Нефтяные фьючерсы утром увеличиваются примерно на 1,5% после умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США, несмотря на данные о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи, не смог оказать весомую поддержку рынку, который сейчас больше обеспокоен перспективами спроса. Тем не менее итоги заседания ФРС поддерживают “быков”. Кроме того, страны ОПЕК+ наконец определились с датами заседания, которое пройдет 1 и 2 июля. Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше 62,50 долл, а WTI преодолеть отметку 55 долл.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики, в течение сессии поднявшись до исторического и годового максимума. Оба индикатора выглядят перекупленными, но фундаментальные факторы пока продолжают толкать их выше. Так, в ближайшие дни весьма вероятны попытки индекса Мосбиржи развить восходящее движение в район 2800 пунктов, а индекса РТС – в район 1400 пунктов.

Рубль при этом укрепился к доллару и евро, достигнув очередных максимумов с апреля. Пара доллар/рубль закрепилась ниже 64 руб, опустившись к минимуму текущего года 63,64 руб. Пара евро/рубль удерживается около 71,50 руб, вблизи годового минимума 71,41 руб. Преодоление важных технических отметок в ближайшие дни может спровоцировать новую волну укрепления российской валюты.

Утром российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения внешнего фона и увеличения мирового аппетита к риску и, скорее всего, вернутся к восходящему движению. По ходу дня оптимизм, однако, может ослабнуть ввиду перекупленности на площадках РФ. Рубль при этом по большей части отыграл итоги заседания ФРС еще накануне и может проявить нерешительность в обновлении годовых максимумов. Тем не менее фундаментальные факторы все еще благоприятны для “быков” и поддерживают восходящий тренд акций и российской валюты.