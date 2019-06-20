Рынок акций РФ и рубль подрастут на фоне решений ФРС США
Рынок акций РФ и рубль в начале дня продолжат расти, отыгрывая решения ФРС США по денежно-кредитной политике. Курс доллара закрепится ниже уровня 64 рубля.
ПРОГНОЗЫ
Ожидается открытие торгов с повышением на 0,2-0,3% в районе 2765-2770, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760 и 2750, значимыми сопротивлениями станут отметки 2780 и 2790 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".
В начале торгов возможно повышение рынка акций РФ в рамках благоприятной реакции на итоги заседания комитета по открытым рынкам ФРС США — после пресс-конференции ее главы Джерома Пауэлла трейдеры повысили оценки вероятности скорого снижения базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июльском заседании считается почти неизбежным), рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".
"На внутреннем валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение снижения доллара с закреплением ниже отметки 64 рубля", — добавил он.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились на 0,2-0,4% на фоне решения Федрезерва о сохранении базовой процентной ставки и на фоне заявления главы регулятора о возможности ее понижения в июле.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,4-0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) росли на 0,1-2,2%, японский Nikkei 225 — на 0,6%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 2,2%.
Стоимость нефти растет на 2,8% до 63,51 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1279 доллара против 1,1229 на момент фиксинга предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,09% — до 2759,12 пункта, индекс РТС вырос на 0,14%, до 1361,14 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 24 копейки, до 63,79 рубля, евро — на 12 копеек, до 71,58 рубля, следует из данных Московской биржи.
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