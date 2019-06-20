Рынок ОФЗ продолжает "захлебываться" от позитива
Вчера кривая ОФЗ просела еще на 5-12 бп в доходности, тем самым, доведя движение с закрытия торгов 13 июня, накануне последнего заседания ЦБ РФ, уже до —12 бп / —26 бп. Сказался эффект от первичных аукционов, а именно, предложение Минфином значительно более скромного объема новых бумаг, нежели рассчитывал рынок. Дилерам, которые могли позиционироваться под фиксацию прибыли после заседания ЦБ, пришлось спешно закрывать короткие позиции.
Сегодня, однако, все внимание переключается на итоги заседания ФРС США. Американский регулятор обеспокоен неопределенностью для экономики, поступающей со стороны торговых споров, и тем фактом, что инфляция в США не может закрепиться у цели в 2%, что интерпретируется рынком как готовность снизить ставку Fed Funds уже в ближайшей перспективе. Вероятность подобного решения на июльском заседании ФРС, заложенная в котировки фьючерсного рынка, достигла 100%. Более того, некоторые экономисты уже начинают обсуждать, возможно ли движение сразу на 50 бп вниз, а не на 25 бп.
Та комбинация факторов, что сложилась сейчас, является уникальной для последних месяцев: крепкий рубль, мало реагирующий на колебания цен на нефть, ожидания скорого смягчения политики ФРС, крепнущая уверенность в дальнейшем понижении ставок ЦБ, отсутствие геополитического негатива. В подобных условиях российский госдолг и валюта, безусловно, продолжат пользоваться спросом и в очередной раз обновят сегодня самые крепкие уровни с начала 2019 года.
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