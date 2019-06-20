Банк России вчера опубликовал данные по банковскому сектору за май 2019 г. Объем корпоративных кредитов месяц к месяцу остался без изменений (здесь и далее – за вычетом переоценки). Год к году рост ускорился до максимальных в этом кредитном цикле 6,3% с 5,5% в апреле и 5,9% в марте. Рублевая часть корпоративных кредитов по-прежнему демонстрирует опережающий рост год к году – в мае на 11,8% (с декабря темпы колеблются около 12%). Розничные кредиты увеличились за месяц на 1,6%, год к году – на 23,3%, что означает небольшое замедление относительно апрельских 23,8% (до этого тренд с поправкой на декабрьские данные был строго на ускорение). Доля просрочки в апреле в корпоративном сегменте увеличилась на 10 б.п. за месяц до 7,9%, в рознице она, напротив, сократилась на 10 б.п. до 5,0%.

Снижение ставок может активизировать спрос на ипотеку. По сегментам розницы данные публикуются с месячной задержкой. Так, за апрель жилищные кредиты прибавили 1,6% (год к году – 23,1% против 23,7% в марте). При этом ЦБ отмечает, что в мае ставки по ипотечным кредитам снизились, и это может стать фактором активизации спроса. Дополнительный импульс способно дать июньское снижение ключевой ставки. Необеспеченные кредиты в апреле увеличились на 2,3% (год к году – 25,2%, ускорившись относительно марта на 1 п.п.), автокредиты – на 2,5% (год к году – 16,4% против 15,7% в марте). Доля просрочки в необеспеченных кредитах в марте снизилась еще на 10 б.п. за месяц до 8,6%, в автокредитах она также сократилась на 10 б.п. до 7,1%. Коэффициент покрытия для кредитов 4-й и 5-й категорий качества в апреле почти не изменился и для корпоративных кредитов составил 82,9%, для розничных – 111,3%.

Рублевые вклады сократились за месяц. Вклады населения в мае уменьшились на 0,1%, в первую очередь из-за снижения на 0,3% вкладов в рублях, тогда как счета в иностранной валюте прибавили 0,5% (без учета влияния курса). Год к году вклады выросли на 7%, второй месяц темпы роста остаются примерно на 1 п.п. выше по сравнению с динамикой в ноябре – марте. Корпоративные депозиты за месяц увеличились на 1,5%, год к году – на 6,1% (против 5% в апреле). Месячная прибыль сектора составила 117 млрд руб., что является минимумом текущего года и примерно на уровне среднего месячного результата в 2018 г. (112 млрд руб.). Прибыль сектора без учета Сбербанка в апреле составила всего 19 млрд руб. – также минимальное значение в текущем году.