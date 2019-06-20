Основные акционеры Evraz продали на рынке 24,9 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга. Как сообщила компания, цена размещения составила 6,35 фунта стерлингов за акцию. В среду торги закрылись на отметке 6,76 фунта, и, таким образом, дисконт к рынку составил примерно 6%. Цена проданного пакета — около 158 млн фунтов.

Акционеры Evraz реализуют акции компании, когда они находятся на исторических максимумах. Продажа бумаг (1,8% от УК) Evraz акционерами также осуществлялась в марте 2019 года, тогда они были реализованы по цене 5,95 фунта стерлингов за бумагу (примерно 5,5%-ный дисконт к рынку). Т.е. сейчас акции проданы на 14% дороже. Причин продаж может несколько, помимо привлекательной цены, одним из мотивов может быть снижение санкционных рисков. В частности, совокупная доля Абрамовича и Абрамова опустилась ниже 50%.