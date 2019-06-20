На фоне смягчения риторики ФРС и отличной динамики российских евробондов Минфин принял сегодня решение доразместить выпуски RUSSIA’29 (3,9%) и RUSSIA’35 (YTM 4,3%). В сложившихся условиях решение выглядит вполне логичным, и спрос на бумаги должен быть высоким. Начальные ориентиры установлены на уровне 4% и 4,45% соответственно, что предполагает премию к доходностям на вторичном рынке около 17 б.п. и 20 б.п. Мы считаем, что ориентиры будут снижены, и премия ко вторичному рынку едва ли превысит 5 б.п. Напомним, ранее представители Минфина говорили о том, что планируются новые размещения евробондов, но в меньше объеме, чем в марте, когда долларовых бумаг было продано на 3 млрд долл. Поэтому, на наш взгляд, сейчас может быть размещено около 1,5–2 млрд долл.

Смягчение риторики Федрезерва позволит российским евробондам продолжить расти в цене. В среду российские суверенные евробонды вновь дорожали – положительная динамика наблюдалась уже четвертый день подряд. Рост фиксировался, даже несмотря на то что доходность UST10 повышалась в течение всего дня – с 2,06% до 2,09%. При этом цены на нефть вечером лишь восстановили утреннее падение. Таким образом, явных факторов поддержки не было, но при этом большинство евробондов ЕМ тоже росли в цене. Преимущественно дорожали длинные бумаги (плюс 0,3–0,4 п.п.), среднесрочные прибавили не более 0,1 п.п. В результате доходности российских еврооблигаций продолжили обновлять минимумы. Пятилетний CDS-спред России опустился уже до 114 б.п. – это тоже наименьшее значение с марта прошлого года, и лишь на 10 б.п. выше, чем многолетний минимум, достигнутый в начале прошлого года. Рост российских евробондов продолжится на фоне смягчения риторики ФРС и падения доходности UST10 уже ниже отметки 2%, при этом спреды бумаг развивающихся рынков могут снизиться еще сильнее. Теперь внимание рынка будет сосредоточено на торговых переговорах между США и Китаем на саммите G20, который состоится через неделю.