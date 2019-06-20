Вчера однодневные ставки в целом практически не изменились. Спрос на рублевую ликвидность остается высоким, однако приток средств регулятора помог сдержать дополнительное повышательное давление на ставки. В результате проведения расчетов по аукционам ЦБ РФ в систему вчера поступило около 200 млрд руб. ликвидности, и еще 114 млрд руб. составили средства Казначейства (банки нарастили задолженность перед регулятором в рамках операций однодневного репо). По нашим оценкам, вчера остатки средств на корсчетах должны были повыситься до 2,8 трлн руб., и мы полагаем, что этот уровень банки будут поддерживать до следующей недели, пока не начнутся основные налоговые выплаты. Объем свободных резервов в настоящий момент лишь немногим выше нуля, так что для соблюдения требований по усреднению банкам придется в ближайшие дни поддерживать свои балансы на высоком уровне.

Ставка однодневного репо с КСУ-облигации большую часть дня держалась на отметке 7,53% (-1 бп), тогда как средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа скорректировалась до 7,50% (-5 бп). Ставка овернайт на межбанке вчера подросла, и ее средневзвешенное значение повысилось на 9 бп, до 7,47%. RUONIA во вторник выросла до 7,48%, и вчера, как мы полагаем, держалась вблизи ключевой ставки, хотя невысокий объем торгов мог обусловить некоторое движение вниз. Отдельно стоит отметить, что за последние несколько недель однодневный базис сузился до 15 бп, тогда как в мае он стабильно держался в районе +30 бп.

Наклон кривой процентных свопов вчера снизился: длинный конец опустился на 11–13 бп, короткие – на 5–7 бп. Спред на кривой процентных свопов на отметке 2–5 лет сузился до 19 бп против 29 бп в конце мая. 3-месячная MosPrime вчера осталась на отметке 8,04%, на 54 бп превышая ключевую ставку. Мы полагаем, что улучшение ситуации с ликвидностью в 2п19 будет способствовать дальнейшему сужению спреда между ставками. Большинство ставок кросс-валютных свопов снизились на 2–3 бп.