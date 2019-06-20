С начала июня мы наблюдаем очень активное снижение рублевых рыночных ставок по отношению к долларовым. Как ни парадоксально это может выглядеть на первый взгляд, такая ситуация, в целом, благоприятна курса рубля. Причина в том, что она отражает активность инвестиций в сравнительно высоко доходные активы, снижение рублевых инвестиционных и инфляционных рисков. Рынок реагирует наращиванием рублевых инвестиций. Сохранение ставки ФРС на прежнем уровне, в рамках этой модели, в итоге было позитивно для курса рубля с точки зрения средне- и, в меньшей мере, краткосрочного периода.

Вопреки доминирующему сейчас мнению, повышение ставок ФРС негативно для доллара. Ослабление USD, связанное с ускорением инфляции в США и повышением стоимости кредитования, которое его сопровождает, проявляется не сразу, а в течение нескольких кварталов или даже лет. Растет спрос на высокую доходность и т.н. инвестиционный «риск», соответственно, снижается спрос низкодоходные «трежериз». На региональных рынках в это время происходит активизация замещения в обращении дорожающей американской валюты национальными денежными единицами. И в итоге, как показывает статистика, ужесточение монетарной политики США сопровождается ослаблением доллара на мировом рынке. Так это произошло в 1994 – 1995, 1998-2000 и 2004 – 2006 годах. Рынок сейчас настроен на снижение курса доллара в долгосрочном периоде. Поэтому, после того, как ФРС объявила о сохранении — в целом — без изменения своей кредитно-монетарной политики игроки – исходя из модели их поведения, рассмотренной выше — решили, что причин покупать USD нет.

Курс доллара и евро к рублю РФ с начала года остаются в понижающемся тренде. Под влиянием повышения ставок ФРС ликвидность, сформированная в ходе проведенных в ЕС и США так называемых «количественных ослаблений» постепенно поступает на финансовый рынок и формирует спрос. Это позитивно для курса рубля с точки зрения среднесрочного периода. Однако, для российской валюты есть внутренние ограничители роста. Есть риски в банковской системе, есть риски ускорения инфляции, есть риски, связанные с недавним повышением налогов, которое представляется несвоевременным, учитывая спад в экономике.

Тем не менее, в рамках текущего тренда курса рубля, наиболее вероятный диапазон значений котировок USD/RUB и EUR/RUB на середину первой декады июля составляет 62,85 — 64,05 руб. за доллар США и 70,35 – 71,95 рубля за евро. Эти диапазоны отражают предпочтительные шансы укрепления российской валюты. С точки зрения среднесрочного периода, мы ожидаем реализации сценария указанного в ответе на первый вопрос, то есть укрепления курса рубля. Сильной поддержкой для USD/RUB являются уровни 55 руб. и 50 руб. за USD.

Значительные риски для прогноза связаны с политикой российских регуляторов. Отсутствие мер по докапитализации банков, ремонетизации экономики, ужесточение налогового режима, пенсионная реформа представляются факторами, замедляющими российский экономический рост, оказывающими итоговое повышающее давление на процентные ставки и инфляцию и, таким образом, способствующими ослаблению курса рубля на мировом рынке.