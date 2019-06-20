В среду в центре внимания был аукцион по размещению ОФЗ-26230, и весь объем предложения (20 млрд руб.) был размещен с доходностью по цене отсечения на уровне 7,70%, что соответствует премии в доходности на уровне 6 бп к ближайшему на кривой ОФЗ-26225 (YTM 7,56%). Спрос в объеме 70,8 млрд руб. превысил объем размещения в 3,5 раза (одно из самых высоких соотношений спроса к объему размещения на аукционах ОФЗ-ПД в этом году). Около 50% от всего объема размещения пришлось на неконкурентные заявки. Кроме того Минфин разместил ОФЗ-52002 (YTM 3,52%) на сумму 2,8 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 3,58% (+2 бп к уровню вторичного рынка). Спрос на линкер составил 15,0 млрд руб. против 3,9 млрд руб. на предыдущем аукционе в мае.

Глобальный аппетит к риску сохранялся на высоком уровне в преддверии объявления решения FOMC. На этом фоне вторичный рынок открылся снижением доходностей на 4–6 бп. Дополнительную поддержку ему оказали сильные результаты аукционов. По итогам дня доходности длинных и среднесрочных выпусков опустились на 9–12 бп, тогда как короткие закрылись без изменений или потеряли в доходности до 5 бп. На дальнем конце кривой лучшую динамику показал ОФЗ-26218 (YTM 7,52%), опустившийся в доходности на 12 бп. Индексируемые на инфляцию выпуски закрылись в плюсе, их реальные доходности снизились на 2–3 бп. Оборот торгов на МосБирже взлетел до 59,3 млрд руб. Самая высокая активность отмечалась в ОФЗ-26225 – оборот по этому выпуску составил 7,2 млрд руб. Вчера ОФЗ опередили многие из сопоставимых выпусков других развивающихся стран: доходности их 10-летних облигаций завершили день в диапазоне от —11 бп (Индонезия, Бразилия) до +6 бп (Венгрия).

Вчера наклон кривой ОФЗ продолжил уменьшаться, и спред на отрезке 2–10 лет сейчас составляет 25 бп, тогда как спред на отрезке 5–10 лет опустился до 12 бп. Оба спреда находятся на самом низком уровне с ноября 2017 г. Между тем спред 10–15 лет составляет 10 бп, что является самым низким уровнем за период с января 2019 г.

Согласно нашей модели кривой ОФЗ, в уровни доходностей длинных ОФЗ уже в значительной степени заложены 2-3 снижения ключевой ставки на горизонте 9–12 месяцев. С другой стороны, середина кривой, на наш взгляд, немного отстает и по-прежнему имеет потенциал для смещения вниз в ходе ожидаемых нами снижений ключевой ставки Банком России. Таким образом, мы полагаем, что инвесторам целесообразно сокращать дюрацию своих портфелей ОФЗ. На среднем отрезке кривой мы отдаем предпочтение ОФЗ-26222 (YTM 7,40%), который торгуется с одинаковой доходностью с ОФЗ-26212 (YTM 7,40%).



