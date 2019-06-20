В подходящей к концу первой половине 2019 развитие событий преимущественно благоволило фондовым активам.

На глобальном уровне покупки фондовых активов стимулировал разворот в монетарной политике ключевых центробанков. Если в конце 2018 Федеральная резервная система США планировала повышать ставку в текущем году, то сейчас ФРС США уже обозначает возможность снижения ключевой ставки в июле. Смягчает планы ЕЦБ, параллельно в сторону снижения развернулись ставки и в России. То есть по сути мы являемся свидетелями нового цикла смягчения монетарных условий мировыми центробанками в ответ на признаки охлаждения экономического роста. Экономическая активность должна усилиться, заемные ресурсы должны стать чуть дешевле. Вложения в акции в таких условиях становятся привлекательнее.

Нефть – еще один важный фактор роста российского рынка. Даже с учетом последнего снижения с уровней $70 рост стоимости энергоносителя с начала года составил более 15%. Бенефициарами этого роста становятся наши крупнейшие нефтегазовые компании. Индекс Нефти и Газа MICEXO&G, включающий акции российских эмитентов, экономическая деятельность которых относится к нефтегазовому сектору, с начала года вырос на 11,6%. В ближайшее время Brent может совершить поход в зону $63-65, а по итогам G20 и министерского заседания ОПЕК+ в начале июля не исключаем возвращения цены до $70 за баррель.

Еще одна, специфическая причина роста российского рынка, обозначившаяся весной – снижение градуса санкционного давления в отношении РФ. США стратегически сфокусировались на иранском и китайском направлениях, к тому же расследование спецпрокурора Мюллера, не выявившее вмешательства России в выборы главы США, позволило Вашингтону и Москве разморозить диалог на высшем уровне. «Санкционная пауза» сокращает дисконт в отношении российских активов и способствует притоку в отечественные акции нерезидентов.

Рекордные дивиденды, которые в этом году активно реинвестируются в акции, также несомненно вносят значимый вклад в рост индексов. По средней дивидендной доходности (выше 6%) наш рынок остается одним из самых привлекательных в мире.

По нашему мнению, до конца лета, особенно если США с Китаем удастся договориться по торговым разногласиям, а санкционные угрозы останутся без активизации, риск-аппетиты на российском рынке останутся повышенными. Полагаем, что отметка 2800 по индексу Мосбиржи – вопрос ближайших дней.

В то же время надо понимать, что рост будет, во-первых, ограничиваться технически – зоны сопротивления при движении индекса вверх становятся все сильнее.

Во-вторых, неожиданно могут вернуться геополитические риски, например, по украинскому направлению либо по сирийскому. Возвращение санкционных угроз на повестку дня, по нашим оценкам, способно «сбить» порядка 200-250 пунктов у индекса Мосбиржи за несколько дней.

В-третьих, сама национальная экономика должна показывать более уверенный рост, чтобы результаты российских компаний двигали котировки их акций вверх. Пока же мы видим траекторию достаточно умеренного роста, а зависимость экономики от ценовой конъюнктуры сырьевых рынков по-прежнему высока.

Тем не менее, и обвала российского рынка акций до конца года мы не ожидаем. Если мировые центробанки продолжат цикл смягчения кредитно-денежной политики, а геополитический фон останется для РФ нейтральным, отечественный фондовый рынок может завершить 2019 год выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи.