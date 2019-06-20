Пара доллар-рубль – эффектный прорыв "боковика"
Вчера от скуки, навеянной «боковиком» на паре USDRUB_TOM, мы потихоньку стали прицеливаться и строить нисходящий тренд доллара от 3 мая 2019 года (около 64,7). Тогда его было сложно воспринимать всерьез. Но сегодня, когда случился пробой минимума года по доллару, видно, что этот тренд оказывает большое подспорье «медведям». И может превратиться в красивое уверенное движение.
Это был бы лучший сценарий для спекулянтов, так как цели, которые доллар против рубля рождает, пробивая поддержки, более широкие, нежели чем когда котировки пробивают сопротивления. В частности, при закреплении пары под минимумом 2019 года откроются цели до 60 рублей и даже до 55,55 рублей.
При подтверждении целей нужно активизироваться не только спекулянтам, но и инвесторам, которые удерживают доллары и после квартальной экспирации фьючерсов, к середине следующей недели не лишним будет запланировать и начать реализовывать страховки от продолжения укрепления курса рубля. Эффективный способ создания таких страховок – опционы. Если не умеете ими пользоваться – обратитесь к проверенным специалистам! Порой страховка от изменения курса (роста/падения) доллара может обойтись вам в 1% от портфеля, зато нервов будет сэкономлено на тысячи процентов!
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