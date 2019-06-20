Теханализ: "Магнит" пытается возобновить рост
Текущая ситуация: после тестирования поддержки на уровне 3450 рублей в апреле, акции Магнита смогли частично отыграть потери, понесенные в рамках нисходящего тренда, начавшегося в середине января. В рамках восстановления бумага дважды предпринимала попытку закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 3725 рублей. В последний раз к уходу под этот уровень привело появление «дивидендного гэпа». Сейчас акция вновь поднялась выше этой отметки и закрыла «гэп». Сложившаяся картина говорит в пользу возможного продолжения роста и возвращения акций Магнита к максимумам года.
Уровни поддержки: 3725, 3450
Уровни сопротивления: 4000, 4250, 5250
Рекомендация: в сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать длинные позиции в акциях Магнита с целью в районе 4250 – 4500 рублей. Рекомендуемый объем позиции 10%, «стоп» на уровне 3610 рублей.
Фундаментальный штрих: Отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям Магнита находится в диапазоне 4300 – 4500 рублей.
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