Материалы, опубликованные ФРС по случаю вчерашнего заседания, серьезно укрепили уверенность рынка в скором начале цикла снижения ключевой ставки, что спровоцировало волну снижения доходностей и рост цен активов. При этом в заявлениях главы ФРС не было даже намеков на то, что регулятор будет отступать от принципа «действовать по фактическим данным», что в сочетании с хорошей макростатистикой означает отсутствие гарантии того, что ожидания рынка будут исполнены в скором времени.

Мы полагаем, что ФРС в обозримом горизонте перейдет к снижению ставок, все-таки экономика ФРС находится на поздней стадии цикла и скоро может потребоваться снижение ставок для сглаживания последствий циклического замедления роста, так что разворот тенденции к снижению долларовых доходностей маловероятен. Но одновременно есть и высокие краткосрочные риски, связанные с излишне агрессивными рыночными ожиданиями снижения ставок.