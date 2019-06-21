Российский рынок в четверг показал сильную динамику, отыгрывая мягкую риторику ФРС и в целом готовность мировых Центробанков перейти к стимулирующим мерам. Инвесторы позитивно отнеслись к новостям о потенциальной встрече Трампа и Путина на G20. Также ускорение российскому рынку вчера придал рост нефти на фоне эскалации напряженности между США и Ираном после новостей о сбитом американском беспилотнике в нейтральном воздушном пространстве. Тегеран заявляет, что воздушное судно пересекло южную границу страны. Трамп попытался сгладить ситуацию, заявив, что вероятно, дрон был сбит по ошибке.

Что касается индекса МосБиржи, то вчера была закономерная реакция на некоторое восстановление цен на нефть в рублях. В целом же сохраняется большая перекупленность российского рынка относительно этого индикатора. Очевидно, в отчетах основных нефтегазовых компаний РФ за II кв. 2019 г. мы увидим неприятные цифры по сравнению с IV кв. 2018 г. В совокупности с ожидаемым укреплением нацвалюты это дает веские основания ждать негативной переоценки акций в рублевом выражении.

Помимо падения нефти в рублевом выражении мы помним о проблемах с загрязненной нефтью, которая по нашим предварительным оценкам обернется прямым ущербом российской нефтянке в $2-2,5 млрд из-за снижения поставок и добычи. С учетом издержек самой Транснефти, компенсаций пострадавшим партнерам и контрагентам убыток может вырасти на такую же величину.

Вчера же поступило еще одно сообщение о загрязнение нефти на польском участке «Дружбы». Однако Белнефтехим сообщил, что на территории Белоруссии химический состав сырья был в норме. Возможно речь идет о каких-то остаточных явлениях.

С технической точки зрения котировки индекса МосБиржи вчера снова достигли верхней границы среднесрочного восходящего канала. Пока говорить о развороте не приходится. Хотя вечерняя сессия оказалась слабой, а внешний фон не способствует росту именно рублевого бенчмарка. Утром котировки могут пощупать поддержку 2770 п. Если удастся закрепиться ниже, отправимся на 2740 п.

Помимо внешнего фона к некоторому снижению индекса должны привести дивидендные отсечки. Фактор пятничной фиксации прибыли и экспирацию квартальных фьючерсов на акции и индексы также не следует недооценивать.

С РТС дела обстоят лучше. Во-первых, соотношение индекса и нефти Brent отошло от многолетних максимумов, то есть мы видим более активный рост нефти, нежели российского рынка. Перекупленность в этом смысле снижается, несмотря на позитивную динамику валютного индекса российского рынка. Нефть просто догоняет РТС на фоне напряженности на Ближнем Востоке, снижению добычи в США.

Во-вторых, способствует повышению как рубля и российских облигаций, так и индекса РТС стремительный рост золота. Причиной послужила мягкая риторика глобальных Центробанков, торговые войны, риски геополитики на Ближнем Востоке. Сегодня драгметалл прибавляет еще порядка 1,2%. Несмотря на технические сигналы к коррекции РТС и невнятный внешний фон, рубль и РТС сегодня с большой долей вероятности продолжить укрепление в первые часы торгов.

ЗВР России выросли до максимумов с января 2014 г., за неделю выросли на $1,4 млрд и составили $504,5 млрд. С начала года резервы выросли на $36 млрд. На 1 мая объем золота относительно стоимости всех резервов РФ составлял 18% — 70,2 млн тройских унций. По словам Набиуллиной, 500 млрд резервов – это уровень повышенной комфортности для экономики РФ.

Корпоративный фактор

В лидерах рост вчера оказался нефтегазовый сектор (+1,49%) на фоне соответствующей динамике в нефти. Хорошую динамику показали акции Новатэка, Роснефти и Лукойла. Последний, кстати, изучает СПГ проекты за рубежом. Ранее сенаторы США выдвигали законопроект об ограничении подобных инициатив российских нефтегазовых компаний, но одобрения он так и не получил. Глава Лукойла также сообщил, что среди российских нефтяников нет единого мнения о судьбе сделки ОПЕК+. Заседание группы пройдет 1-2 июля. В целом эксперты ожидают продления сделки до конца года.

Кроме того, неплохо выглядел финансовый отраслевой индекс (+0,68%). Это вполне понятная тенденция на фоне роста других развивающихся площадок, что намекает на приток средств в фонды GEM.

Энергетика сбавила обороты. Отраслевой индекс прибавил 0,66% после бурного ралли накануне. В лидерах роста оказались акции ФСК ЕЭС (+4,91%). В Минэнерго в целом поддержали идею главы Россетей о повышении тарифов ФСК для бизнеса. Детали будут обсуждаться. Скорее всего, на предложенное четырехкратное повышение министерство не пойдет, но какие-то действия в этом направлении могут последовать. Ранее сообщалось, что предложенное повышение группы тарифов обойдется промышленности более чем в 30 млрд руб. в год.

Сегодня с дивидендами за 2018 г. торгуются последний день акции МРСК ЦП и МОЭСК и Юнипро. Крепкий рубль может продолжить оказывать поддержку бумагам с хорошей текущей дивдоходностью. Одной из таких акций является Юнипро. Среднесрочный взгляд на бумагу оптимистичный, можно переносить через отсечку.

Несмотря на то, что в целом взгляд на сектор остается позитивным, есть вероятность, что лидеры роста в последних нескольких дней (ОГК-2, ТГК-1 и ИнтерРАО и др.), согласно технической картине могут взять передышку.

Сильный рубль также способствует спросу на внутренние истории. Ритейлеры в целом выглядят неплохо. Магнит (+1,2%) вчера вырвался в лидеры роста. Картина на долгосрочном графике улучшается. Есть мнение, что вдохнуть «вторую жизнь» в отрасль могут так называемые «нацпроекты». Правительство планирует до 2024 г. потратить 25 трлн руб. на различные сектора экономики. Очевидно, часть из этих денег достанется конечному российскому потребителю. В фаворитах в отрасли акции X5Retail, М.Видео, Детского мира.

Акции Яндекса вчера обновили исторический максимум на Московской бирже на фоне сообщений об испытаниях автопилотируемых автомобилей. Также поддержку могла оказать мягкая риторика президента России об ограничении интернета во время ежегодной прямой линии. Долгосрочный взгляд на бумагу остается позитивный.

В общем и целом, из-за сохранения тенденции укрепления нацвалюты в ближайшие дни могут пользоваться большим спросом компании, работающие на внутреннем рынке или с преимущественно рублевой выручкой. Если нефть в рублях не продолжит быстро восстанавливаться рост ожидается и в акциях Аэрофлота. Можно также обратить внимание на телекомы, АФК Систему.

Металлурги, наоборот ощущают на себе давление. Промышленные металлы сегодня не показывают единой динамики. Норникелю пока сложно перейти к закрытию дивидендного гэпа, преимущественно из-за сильного рубля.

Внешний фон

Азиатские площадки перед открытием российского преимущественно в небольшом минусе. Инвесторы сместили фокус с заседания ФРС на предстоящую встречу глав государств G20. В Гонконге снижение на 0,2%. Корея снижается на 0,3%, Индия на 0,4%. Континентальные китайские площадки в плюсе на 0,6%. Все это может намекать на небольшой отток средств с развивающихся площадок сегодня.

Сырьевые рынки сегодня торгуются без единой динамики. Золото в плюсе почти на 1% на фоне мягкой риторики Центробанков и геополитических рисков. Платина и палладий в плюсе на 0,5%. Медь и алюминий растут на 0,1%, никель теряет 1,2%. Нефть Brent в минусе на 0,1%.

Американские рынки выросли в четверг. Фьючерс на S&P500 сегодня теряет порядка 0,3%. Ожидаем разнонаправленной динамики российских индексов на старте торгов. РТС может выглядеть чуть лучше благодаря золоту и относительно устойчивой динамике нефти.