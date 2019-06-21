Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический максимум и вырос на 0,95%, закрывшись на отметке 2954,18 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,94%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,8%. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 1,6% до максимума более чем за шесть недель. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 3 базисных пункта — до 1,99%.

Вербальные интервенции американского регулятора в очередной раз подтвердили актуальность биржевой поговорки "покупай на ожиданиях". Так, после худшего почти за десять лет мая, благодаря риторике ФРС США, обещавшей в случае возникновения проблем в экономике снизить ставку, S&P 500 в июне вырос почти на 7%. В ближайшее время фокус рынков сместится в сторону саммита G20, в рамках которого лидеры США и Китая попробуют сделать очередную попытку разрешить торговые споры между двумя крупнейшими экономиками мира.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 4,42%, закрывшись на отметке $64,68.

Эйфория на заокеанских фондовых биржах и спекуляции вокруг очередного витка напряженности в ближневосточном регионе помогли «быкам» прорвать сопротивление на уровне $63.80 во фьючерсном контракте Brent. Теперь для штурма уровня $66 игрокам на повышение необходимо удержаться над рубежом $64.

Сегодня игроки традиционно будут ждать недельной статистики по буровой активности от Baker Hughes, цифры которой определят вектор направления движения во фьючерсных контрактах на Brent и WTI в первой половине торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0.76%, закрывшись на отметке 2780,2 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2760 п. и 2735 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 134800 и 133000 п. Сопротивление — 137600 пунктов.

Заявления крупнейших мировых центробанков о готовности к более мягкой монетарной политике вызвали ралли в валютах развивающих стран. Валютный индекс MSCI Emerging Markets за два дня вырос на 1,5%. Рубль по итогам четверга завершил торги на отметке 62,89, прибавив 1,40% по отношению к американскому доллару. Сейчас основной вопрос состоит в том, сможет ли российская денежная единица уверенно закрепиться ниже ключевого рубежа 63, который может открыть дорогу к отметкам 61-62, или же рубль снова вернется к уровню 64.