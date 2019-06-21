Закрепление пары доллар-рубль ниже 63 усилит спекулятивные продажи
В четверг в секторе высоколиквидных бумаг было отмечено оживление, связанное с влиянием внешнего фона – трейдеры на глобальных рынках акций стали более уверенными в своих ожиданиях стимулирующих мер от мировых центробанков после пресс-конференции главы ФРС США. Кроме того, подъем цен на нефть оказал поддержку спросу в нефтегазовом секторе. В итоге Новатэк (NVTK) вырос на 2.7%, Роснефть (ROSN) – на 2.6%, Транснефть (TRNFP) – на 2.6%, Татнефть (TATN) – на 2.3%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 2.1%.
Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северного Кавказа (MRKK) подорожали на 12.5%, ЧМК (CHMK) – на 5.1%, ФСК ЕЭС (FEES) – на 4.9%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 4.8%.
Фондовые индексы США закрылись с повышением в пределах 1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
Ожидания смягчения денежной политики крупных мировых центробанков остаются фактором поддержки спроса на мировых рынках акций. Вместе с тем, в краткосрочной перспективе не исключена приостановка роста вблизи психологически важного уровня 1400 пунктов по индексу РТС (по данным технического анализа, отдельные индикаторы уже указывают на «перекупленность» по индексу).
На валютном рынке в начале торгов возможна стабилизация вблизи уровня 63.0 по паре доллар-рубль, но если закрепление ниже этого уровня состоится, станет возможным усиление спекулятивных продаж.
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