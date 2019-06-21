Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением порядка 0.3-0.4%, вблизи отметки 2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2790 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее коррекционное сползание в район 2760 п.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Некоторое косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать вечерняя публикация майской статистики по продажам на рынке вторичного жилья в США (17.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.76%) и РТС (+2.21%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС сильно повысился под влиянием масштабного внутридневного укрепления курса рубля. Ну а рублевый индекс МосБиржи, несмотря на свое явное отставание, все же сумел в очередной раз обновить исторический максимум.

Таким образом, индексы МосБиржи и РТС продолжили свое неспешное, но устойчивое месячное повышение. Стоит отметить, что вчера для этого имелись объективные предпосылки. В первую очередь в пользу локальных биржевых быков сыграло резкое повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. За минувшие сутки они прибавили в цене немногим менее $2.5 или 4%. Это было связано с дальнейшей эскалацией геополитических рисков на Ближнем Востоке. Иран сбил американский разведывательный беспилотный летательный аппарат и обвинил США во вторжении на свою территорию. Представители указанных государств всерьез заявляют о возможном военном конфликте, которого они хотели бы избежать. Еще одним значимым стимулом для роста стоимости фьючерсов на «черное золото» стала опубликованная вечером в среду статистика по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Она указала на одновременное сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном.

Что же касается фондовых индексов в США, то они достаточно сильно повысились под влиянием итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Процентная ставка ФРС пока осталась неизменной. Однако шансы на ее понижение в конце июля существенно возросли.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 31 п. или около 2.2% по отношению к базовому индикатору. Несмотря на вчерашнюю эйфорию, участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Вполне логично, что вслед за резким внутридневным взлетом стоимости фьючерсов на нефть намного сильнее рынка закрылись представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, +1.43%), Роснефть (ROSN RM, +2.57%), Татнефть-ао (TATN RM, +2.27%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2.11%), Новатэк (NVTK RM, +2.70%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +2.09%). Стоит также отметить очень серьезное заявление президента нефтяной компании Лукойл Вагита Алекперова, сделанное на годовом общем собрании акционеров. Он выразил мнение, что задача компании заключается в том, чтобы выдержать темп увеличения дивидендных выплат не на один год, а на десятилетия.

Акции ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.91%) ускорили свое существенное среднесрочное повышение. Стимулом для этого стали недавние новости о том, что компания «Россети» настаивает на ускорении уже запланированного повышения тарифов на электроэнергию для потребителей услуг дочерней компании ФСК ЕЭС.

Необходимо учитывать, что с технической точки зрения бумаги ФСК уже явно выглядят перекупленными. Поэтому в них не исключен довольно масштабный откат от достигнутого уровня в ближайшие торговые дни. Это же относится и к сектору электроэнергетики в целом. Вчера отраслевой индекс Электроэнергетики (MOEXEU) в очередной раз обновил свой более чем двухлетний максимум. С начала текущего года он уже повысился на 28.51%. Скорее всего, его коррекционный спад будет формироваться по мере предстоящих дивидендных отсечек в соответствующих акциях.

Существенно слабее рынка торговались отдельные представители сектора металлов и добычи: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —4.33%), НЛМК (NLMK RM, —1.03%), ММК (MAGN RM, —2.84%), Распадская (RASP RM, —1.88%), ТМК (TRMK RM, —1.40%). В бумагах «Норникеля» состоялся дивидендный разрыв. Акции НЛМК и ММК также демонстрировали явную слабость именно по причине недавнего закрытия дивидендных реестров. Дополнительным стимулом для распродаж в указанных бумагах стала перекладка в акции нефтегазовых компаний на фоне вчерашнего резкого взлета нефтяных котировок.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.3-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего сильного прироста подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 просел на 1.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для формирования утреннего коррекционного спада индекса МосБиржи.