По итогам торгов 20 июня индекс МосБиржи вырос на 0,76% до 2780,20 п., а РТС — на 2,21% до 1391,21 п. Валюты фондирования теряют свою доходность на фоне смены вектора направленности денежной политики, а вот рискованные активы приобретают её. Соответственно, ЕЦБ и ФРС вновь склоняются к тому, что политика должна смягчаться. Рубль стремительно двинулся к многомесячным максимумам против доллара, а индекс МосБиржи в моменте достигал рекордной отметки 2788 пунктов. Впрочем, закрытие на дневном графике также состоялось на рекордном уровне. Бумаги ГМК «Норникель» (-4,33%) не участвовали в ралли на фоне дивидендной отсечки. Бумаги «ФСК ЕЭС» подорожали на 4,91% на фоне поддержки идеи повышения тарифов передачи на магистральных линиях. «НОВАТЭК» (+2,97%) начал поставлять СПГ в Испанию. Производители драгоценных металлов также пользовались спросом на фоне бурного удорожания золота и серебра: «Полюс» (+1,41%), Polymetal (+2,4%). Активность была выше, чем в предыдущие дни и к закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 71,303 млрд рублей.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 2%, что предполагает повышенную привлекательность более рискованных, но и более высокодоходных активов. Российский рынок ОФЗ готов предложить инвесторам привлекательные условия. Реальная доходность доллара составляет всего несколько десятых процентов, а в евро она вовсе отрицательная. Реальная доходность рубля (ставка ЦБ РФ минус инфляция) одна из самых высоких в мире и будет иметь тенденцию к увеличению. В марте текущего года инфляция в РФ достигла пика в 5,3%, а по итогам июня может упасть до 4,8%. Соответственно, доллар и евро теряют свою доходность, повышая интерес к рублю в рамках стратегии carry trade. Более того, в перспективе двух недель у рубля сохраняются шансы на дальнейшее усиление своих позиций. В конце июня состоится саммит G20, на котором могут возобновиться прямые переговоры США и Китая по торговым вопросам, что станет дополнительным стимулом покупки риска.

Торги в США завершились существенным ростом индексов. Инвесторов даже не испугал тот факт, что Д. Трамп фактически выразил готовность нанести удар по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. Ещё накануне рынок получил стимул для оптимизма в виде роста числа представителей ФРС, которые допускают снижение ставки. Соответственно, все выходящие данные теперь воспринимаются в контексте будущего смягчения денежной политики. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в июне до 0,3 пункта с 16,6 пункта – это в пользу снижения ставки, тем более, что индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вовсе упал в минус до —8,6 п., обвалившись за месяц на рекордные 26,4 п. Из корпоративных новостей можно отметить отчётность Oracle Corp. (+8,18%), которая превзошла ожидания рынка. По итогам торгов индекс DJIA вырос на 0,94% до 26753,17 п., а S&P 500 на 0,95% до 2954,18 п.

Настроения в Азии уже не были столь оптимистичными, так как эскалация напряжённости в Персидском заливе продолжилась. Д. Трамп назвал большой ошибкой атаку Ирана на американский беспилотник. Статистика в Азии заслуживает повышенного внимания. Инфляция в Японии замедлилась в мае до 0,7%, как и ожидалось, с 0,9% в апреле. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии упал до 49,5 в июне с 49,8 в мае. В Австралии аналогичный показатель, по предварительной оценке, вырос до 51,7 п. с 51,0 п. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21256,65 п. (-0,96%), Hang Seng — 28382,93 п. (-0,59%), Shanghai Composite — 2995,89 п. (+0,29%).

Нефть накануне активно дорожала на ожиданиях того, что США могут ответить ударом по Ирану в ответ на сбитый беспилотный разведчик. Тегеран утверждает, что аппарат был сбит в воздушном пространстве страны. Д. Трамп назвал это действие ошибкой и выразил готовность атаковать Иран. Однако заявить о своих намерениях — это ещё не совершить их. Пресса пишет о том, что приказ об ударе по Ирану был отозван за минуты до операции. В любом случае, США предупредили коммерческие авиалинии о наличии опасности в некоторых районах вблизи побережья Ирана. Соответственно, нефть черпала вдохновение из эскалации геополитической напряжённости и более слабого доллара. Схожие факторы оказывали поддержку золоту, которое смогло преодолеть отметку $1400 за тройскую унцию. За последний месяц котировки жёлтого металла выросли уже на 10,2%, а за год на 10,7%. В условиях, когда в риторике ведущих центральных банков появились возможные планы по снижению ставки и количественному смягчению, золото пользуется повышенным спросом из-за опасения размытия ценности бумажных валют. К 9:00 мск Brent — $64,01 (-0,68%), WTI — $56,68 (-0,68%), золото — $1400,7 (+0,27%), медь — $5964,63 (-0,24%), никель — $12120 (-1,46%).

Индекс доллара снижался на 0,04% до 96,1 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США была на уровне 2,005%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,129 (без изменений), GBP-USD — $1,27 (-0,06%), USD-JPY – 107,23 (-0,04%).

Внешний фон нельзя назвать исключительно позитивным, хотя для российского рынка важными будут оставаться высокие цены на нефть, золото, а также низкие доходности по валютам фондирования. В Азии индексы двигались разнонаправленно, но это обстоятельство рынок РФ может проигнорировать. Впрочем, общая неуверенность на внешних площадках из-за геополитической напряжённости также может сказаться и на активности отечественных инвесторов. Иран входит в сферу российской внешней политики, а по этой причине напряжённость в Персидском заливе затрагивает и Россию. Тем не менее рынок может продолжить консолидацию на достигнутых уровнях или даже попытаться подняться к отметке 2800 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль, в отличие от акций, продолжает черпать силы в низкой доходности валют фондирования, дорогой нефти, налогового и дивидендного периода.