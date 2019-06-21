Российский рынок акций в начале дня пятницы снизится, рубль мало изменится на умеренно негативном внешнем фоне. Фиксация прибыли игроками рынка также будет оказывать давление на основные индексы рынка акций РФ.

ПРОГНОЗЫ

Михаил Поддубский из Промсвязьбанка ожидает постепенного отката индекса Мосбиржи в район 2750 пунктов.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ждет его умеренного понижения — на 0.3-0.4%, до отметки 2770 пунктов.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для формирования утреннего коррекционного спада индекса Мосбиржи", — комментирует положение он.

"Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются пока в 0,3-процентном минусе, никак не может сделать очередной рывок вверх и нефть. В таких условиях открытие торгов мы ожидаем в легком минусе, и если внешний фон не улучшится, то фиксация прибыли может продолжиться", — также говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Впрочем, Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи в пятницу сможет вырасти в пределах 1% и достичь 2800 пунктов.

На валютном рынке в начале торгов возможна стабилизация вблизи уровня 63 по паре доллар-рубль, но если закрепление ниже этого уровня состоится, станет возможным усиление спекулятивных продаж, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что пара доллар-рубль в пятницу проторгуется в диапазоне 62,5-63,5 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, обновил в четверг рекордный показатель на фоне возможного снижения Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, базовой процентной ставки.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,16-0,37%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно падают на 0,4-0,95%.

Стоимость нефти снижается на 0,31% — до 64,25 доллара за баррель по марке Brent. Курс евро к доллару снижается на 0,07% — до 1,1285 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в четверг на фоне позитива на глобальном рынке. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,76% — до 2780,2 пункта, индекс РТС — на 2,21%, до 1391,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 90 копеек – до 62,89 рубля, евро — на 55 копеек, до 71,03 рубля, следует из данных Московской биржи.