Вчера практически все евробонды ЕМ отыгрывали итоги заседания ФРС США, которая дала намек на снижение ставки до конца текущего года – при консолидации доходности UST’10 вблизи отметки 2% годовых, доходности евробондов ЕМ синхронно снизились на 11-26 б.п. Российский бенчмарк несколько отстал от рынка на фоне доразмещения евробондов – доходность 10-летки РФ опустилась на 5 б.п. – до 3,9% годовых.

Минфин РФ вновь вышел на первичный рынок евробондов сразу после заседания ФРС, доразместив еврооблигации с погашением в 2029 г. на 1,5 млрд долл. с доходностью 3,95% и еврооблигации с погашением в 2035 г. на 1 млрд долл. с доходностью 4,3%. Отметим, что Минфин разместился по рынку, однако его предложение сдержало вчерашнее снижение доходностей евробондов ЕМ – ожидаем, что российские бумаги в ближайшие недели будут наверстывать отставание.

Минфин вновь вышел на рынок на волне оптимизма инвесторов после заседания ФРС.

Облигации

В четверг доходность ОФЗ продолжила снижаться опережающими темпами – Минфин, ограничивая предложение на первичном рынке, на вторичном создал ажиотаж: доходность 5-летнего бенчмарка снизилась на 8 б.п. – до 7,26% годовых, 10-летнего – также на 8 б.п. – до 7,38% годовых. Доходность выпусков срочностью 2-4 года опустилась до 7,18%-7,19% годовых, полностью учитывая еще одно снижение ставки в текущем году.

Дополнительный оптимизм на рынке госдолга вчера вызвало доразмещение российских долларовых евробондов в общем объеме 2,5 млрд. долл. (примерно 158 млрд. руб.), что позволит Минфину сократить программу заимствований ОФЗ на сопоставимую сумму. Без учета вчерашнего размещения остаток программы до конца года составлял порядка 850 млрд.руб. (гросс) и 600 млрд. руб. (нетто).

После сильного роста котировок госбумаг рынок ОФЗ выглядит несколько перегретым – сегодня в конце недели не исключаем консолидации котировок вблизи достигнутых уровней. Вместе с тем, потенциал для снижения кривой пока сохраняется – не исключаем, что инвесторы начнут ориентироваться на уровень ставки в 7%, который может быть достигнут в первой половине следующего года. На текущий момент, на наш взгляд, оправданным выглядит уровень доходности 10-летнего бенчмарка 7,25%-7,3% годовых.