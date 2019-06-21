Сдвиг риторики ФРС США в сторону смягчения денежно-кредитной политики ожидаемо спровоцировал шоковые волны на финансовых рынках. Курс USD/RUB опустился до 62.86 (-1.4%), возглавив движение большинства валют развивающихся стран. Доходности вдоль кривой ОФЗ обвалились на 7-12 бп, российских суверенных еврооблигаций – на 5-15 бп.

Министерство финансов РФ оперативно воспользовалось ситуацией, доразместив на внешних рынках еврооблигации в объеме 2.5 млрд долл. Важно, что пресс-релиз ведомства подчеркивает возможность перераспределять заимствования между внутренним и внешним рынками. Так, на текущий момент в рамках годового плана Минфину осталось занять 890 млрд руб. на рынке ОФЗ, или 32.9 млрд руб. в неделю. Если принять во внимание доразмещение еврооблигаций, а также заложенное в наш базовый сценарий небольшое ослабление рубля до конца года, недельный темп снизится до 24.2 млрд руб.

Таким образом, подстройка участников рынка ОФЗ под более низкие объемы предложения нового долга, вероятно, продолжится.

Денежный рынок

Оптимизм мировых площадок по поводу вероятного смягчения монетарной политики в США в ближайшее время затронул не только долларовые ставки, но и успешно транслировался в локальные инструменты фондирования.

В то время как 1-летний долларовый своп обновил минимум последних полутора лет, провалившись ниже отметки 2.0% (закрытие 1.96%, —16 бп), следом за ним скорректировалась ставка 1-летнего рублевого кросс-валютного свопа (-10 бп, закрытие 7.04%). Ставка овернайт сократила «отрыв» от ключевой с 26 бп до 12 бп, а 3-х месячная ставка (7.44%) нарастила дисконт с 0 бп до 6 бп.

Рублевый процентный базис (1 год —76 бп) практически не отреагировал на текущие изменения ввиду роста гибкости ставки рублевого свопа IRS (7.82%, —10 бп с середины недели). В этом сегменте мы начинаем видеть избыточный оптимизм относительно дальнейшего снижения ставок Банком России: на заседании 14 июня регулятор дал понять, что сохраняет настороженность относительно рисков внешнего и инфляционного характера.