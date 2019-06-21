Вчера Росстат опубликовал данные по динамике ключевых экономических индикаторов за май. Как мы уже писали, в прошлом месяце темпы роста промышленного производства снизились до 0,9% (здесь и далее – год к году) с 4,6% месяцем ранее в результате падения производства в обрабатывающем секторе. Рост оборота розничной торговли замедлился до 1,4% с 1,6% в апреле. При этом существенный позитивный вклад в динамику розницы внесло увеличение объемов торговли непродовольственными товарами. Грузооборот транспорта в мае прибавил 1,1% после увеличения на 2,5% в апреле. Перевозки по железной дороге выросли на 2,3%, а объемы трубопроводного транспорта сократились на 0,2% в результате мероприятий по предотвращению поставок некачественной нефти в сопредельные страны. Объем строительных работ увеличился на 0,2% после нулевой динамики в апреле. При этом ввод жилья взлетел в мае на 29,6% после роста на 6,7% в предыдущем месяце. Платные услуги населению сократились на 0,3% после апрельского увеличения на 0,6%. Производство сельскохозяйственной продукции в мае выросло на 1% после плюс 1,4% месяцем ранее. Реальные зарплаты увеличились на 2,8% против роста на 3,1% в апреле. Безработица в мае снизилась до 4,5% экономически активного населения по сравнению с 4,7% в предыдущем месяце.

Темпы роста экономики в краткосрочной перспективе останутся низкими. Согласно нашим расчетам, в мае рост российского ВВП замедлился до 0,6% с 2% месяцем ранее. При этом положительный вклад в экономическую динамику внесли добывающая промышленность, розничная торговля непродовольственными товарами, а также железнодорожный транспорт. Существенное негативное влияние на темпы роста ВВП оказал спад в обрабатывающей промышленности. В значительной мере снижение годовых темпов экономического роста в мае было вызвано так называемым календарным фактором, поскольку в мае текущего года было на два рабочих дня меньше по сравнению с тем же месяцем год назад. При этом мы продолжаем считать, что основным негативным фактором, сдерживающим рост экономики, остаются последствия повышения налоговой нагрузки в начале года, которые будут ощущаться по крайней мере еще несколько месяцев. Несмотря на уверенный рост реальной заработной платы, потребительский спрос по-прежнему слабый. Рост оборота розничной торговли замедляется, а динамика в секторе услуг и вовсе вызывает сильное разочарование. Поступающие в последнее время статистические данные о состоянии дел в американской экономике являются крайне противоречивыми, в то время как торможение в экономике крупнейших европейских государств набирает силу. Недавнее усиление торгового противостояния США и Китая оставляет мало шансов на заключение сделки между этими странами по итогам встречи их лидеров на саммите «Большой двадцатки», что заметно увеличивает риски дальнейшего замедления в мировой экономике. Тем не менее при условии отсутствия новых внешних шоков мы ожидаем умеренное оживление деловой активности в 4 кв. 2019 г. благодаря адаптации бизнеса к произошедшим в начале нынешнего года изменениям. Умеренный позитивный эффект, с нашей точки зрения, может быть также обеспечен за счет начала реализации национальных проектов. Согласно нашему прогнозу, в текущем году экономика РФ прибавит 0,7%.