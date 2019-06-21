Евро может завершить неделю на более крепких отметках в паре с долларом
На глобальных площадках сохраняются позитивные настроения, поддерживающие спрос на рисковые активы. Вчера американский фондовый индекс S&P500 обновил исторические максимумы и закрылся на уровне 2954. Все валюты G10 и практически все валюты развивающихся стран (за исключением южноафриканского ранда) продемонстрировали сильную динамику в паре с долларом США. Поддержку всему блоку рисковых активов продолжают оказывать мягкая риторика со стороны ФРС США в среду, а также сообщения Д. Трампа в начале недели о том, что он встретится с лидером КНР на саммите большой двадцатки 28-29 июня в Осаке.
Пара EURUSD в моменте 1.131. Европейская валюта в последние два дня восстановила позиции, потерянные после заявлений М. Драги о готовности ЕЦБ поддерживать европейскую экономику, испытывающую проблемы. В утренние часы были опубликованы индексы деловой активности PMI по Германии, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Так, PMI в немецком производственном секторе в июне вырос до отметки 45.4 (против ожиданий роста до 44.6), а PMI в сервисном секторе остался на комфортных уровнях выше 55 пунктов.
На этом фоне евро может завершить неделю на более крепких отметках в паре с долларом США.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190621/830094542.html