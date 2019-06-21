В четверг ставки денежного рынка открылись на прежних уровнях и в течение дня снижались на фоне дополнительного притока ликвидности со стороны регуляторов. Вчера банки выбрали весь лимит (400 млрд руб.) на аукционе однодневного репо с Казначейством, в результате чего в систему поступили дополнительные 50 млрд руб. Тем не менее, вечером спрос на ликвидность повысился, подтолкнув ставку однодневного валютного свопа выше 7,8% (ее средневзвешенное значение также выросло – на 7 бп, до 7,58%). Средняя ставка овернайт на межбанке опустилась до 7,33% (-14 бп) на фоне низкого объема торгов, но при этом мы полагаем, что RUONIA в четверг могла составить около 7,40%. Между тем ставка однодневного репо с КСУ-облигации провела день в узком диапазоне, и индекс RUSFAR составил 7,55% (+2 бп).

По нашим оценкам, остатки средств на корсчетах банков вчера превысили 2,9 трлн руб., что, на наш взгляд, на данном этапе является комфортным для банков уровнем. В последние дни средства бюджета расходовались не очень активно, так что на этой неделе основным источником ликвидности для системы стало Казначейство. Мы полагаем, что в ближайшие дни из бюджета в систему может поступить некоторый объем ликвидности, что поможет банкам сократить объем заимствований у Казначейства и снизить давление на однодневные ставки. Тем не менее, мы полагаем, что банки продолжат поддерживать остатки средств на корсчетах на уровне 2,8–2,9 трлн руб. вплоть до начала периода налоговых выплат, так что до следующей недели мы не ожидаем заметного снижения давления на однодневные ставки.

Наклон кривой процентных свопов продолжил уменьшаться. Длинные ставки процентных свопов снизились на 13–15 бп, в результате чего спред на отрезке 2–5 лет опустился до 12 бп. Ставки FRA снизились еще на 3–5 бп, и FRA 6x9 опустилась до 7,44%. Длинные ставки NDF упали на 15–25 бп, тогда как кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на умеренные 3–5 бп. Между тем мы опубликовали краткий обзор развития ситуации в банковском секторе в январе–апреле, который может быть полезен с точки зрения понимания текущих трендов на денежном рынке.