Вчера все глобальные рынки, в том числе и российские евробонды, отыгрывали смягчение риторики ФРС и резкое падение доходности UST10 ниже 2%, то есть с момента заседания она упала на 11 б.п. Торги сразу начались с резкого роста котировок, но большую часть дня они менялись слабо, и уже к вечеру, когда доходность UST10 вновь начала падать, котировки еще немного подросли, при этом и нефть подорожала на 3,9% до 64,5 долл./барр. В результате на фоне столь позитивных внешних факторов российские бумаги вновь показали рекордный рост: длинные прибавили 2,3– 2,9 п.п. от номинала, среднесрочные – по 0,5–1 п.п. В результате суверенная кривая опустилась в среднем еще на 13 б.п., примерно такой же результат был и у бумаг других развивающихся рынков. Доходность наиболее длинного выпуска RUSSIA’47 сейчас составляет 4,48% — новый минимум. Пятилетний CDS-спред сузился еще на 6 б.п. до 108 б.п. Теперь рынки будут ждать итогов саммита G20, поскольку от переговоров США и Китая по торговле будет зависеть политика ФРС. Так, если будет намечаться прогресс в переговорах, ФРС, вероятно, не будет слишком спешить с понижением ставки, что рынок мог бы воспринять негативно. Напротив, если переговоры провалятся, тогда могут быть введены новые пошлины, а значит, цены на нефть могут резко упасть, а спреды бумаг ЕМ – сильно расшириться.

Евробонды Газпрома и металлургических компаний по-прежнему в лидерах рынка. Корпоративные евробонды вчера тоже существенно подорожали, и часть выпусков опережала суверенные бумаги по темпам роста. Так, в нефтегазовом секторе в силу высокой дюрации по-прежнему лидировали длинные бумаги Газпрома (плюс 0,8–1,9 п.п.), в среднем по сектору доходности снизились так же как и у суверенных бумаг – примерно на 13 б.п. Среди облигаций госбанков лучшим был выпуск VTB’perp (YTC 6,7%), прибавивший 1,8 п.п., остальные же бумаги показали рост на уровне суверенных. Также выделился SBERRU’22 (YTM 3,8%) – выпуск подорожал на 0,7 п.п., при этом спред между ним и SBERRU’23 (YTM 4,1%) расширился до 33 б.п., что при разнице в дюрации примерно полгода очень много. Несколько лучше рынка смотрелись облигации металлургов, среди них лидировали бумаги Норильского никеля, РУСАЛа и НЛМК (плюс 0,4–0,9 п.п.) – их доходности снизились примерно на 20 б.п., остальные бумаги прибавили чуть меньше, в среднем по сектору доходности упали на 16 б.п. Бонды телекоммуникационного и транспортного секторов показали рост на уровне с рынком. Сегодня утром доходность UST10 растет, а цены на нефть стабильны, оставаясь вблизи локального максимума, поэтому торги могут начаться с небольшого снижения цен. Азиатские рынки преимущественно в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.