Торги 20 июня на американском фондовом рынке завершились в позитивной зоне: инвесторы продолжили отыгрывать итоги заседания ФРС. Dow Jones вырос на 0,94%, до 26753,17 пункта. NASDAQ Composite — на 0,8%, до 8051,34 пункта, S&P500 поднялся на 0,95% и в моменте достиг нового максимума на уровне 2959,62 пункта, однако к закрытию отступил до 2954,18. Все сектора продемонстрировали положительную динамику. В лидерах роста были энергетический (+2,21%), промышленный (+1,61%) и технологический (+1,43%) сектора.

Американские площадки проигнорировали публикацию индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, который обвалился с 16,6 п. до 0,3 п. при прогнозе 10,6, что указывает на резкое ухудшение ситуации в секторе. Между тем рынок труда подает позитивные сигналы. По данным Минтруда США, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 6 тыс., до 216 тыс., хотя ожидалось его снижение только на 2 тыс.

Акции Red Hat остались практически без изменений, несмотря на то, что результаты финансового отчета за первый квартал превзошли прогнозы. Выручка оказалась выше консенсуса на 0,88% и составила $934,11 млн, прибыль на акцию достигла $1, хотя ожидался показатель на отметке $0,85. Дальнейшая динамика акций будет зависеть от комментариев руководства.

Спрос на рисковые активы в пятницу будет традиционно снижаться. Усиление геополитической напряженности также ограничивает позитивный настрой трейдеров. Президент США Дональд Трамп грозит обострением конфликта с Ираном, после того как тот сбил американский беспилотник.

Азиатские площадки закрылись разнонаправленно, европейские индексы в начале дня торгуются без выраженной динамики. Фьючерсы на американские индексы тоже колеблются у нуля, но больше склоняются к снижению. Стоимость золота, взлетевшая выше $1400 за тройскую унцию, также указывает на невысокий аппетит к риску. Полагаю, золото продолжит колебания в диапазоне $1380-1400. По нашим ожиданиям, сегодняшние торги пройдут в боковике. Ориентир по индексу S&P 500 составляет 2930-2960 пунктов.

В фокусе участников рынка майские данные о продажах на вторичном рынке жилья. Ожидается рост показателя с 5,19 млн до 5,29 млн, что свидетельствовало бы о признаках восстановления в секторе жилой недвижимости. Также стоит обратить внимание на данные Markit по деловой активности в производственном секторе за июнь (индекс PMI). По прогнозу индекс останется на уровне 50,5 п. Уход показателя под отметку 50 негативен для производственного сектора и поспособствует распродажам на фондовом рынке, который находится вблизи максимумов.

Нефть торгуется около $65 за баррель. Котировки поддерживает усиление напряженности между Ираном и США. Сегодня в фокусе данные Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США. Если будет зафиксирован их рост, цена на нефть может вновь опуститься в диапазон $63-64.