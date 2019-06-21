К середине торгов 21 июня индекс Мосбиржи снизился на 0,48%. Несмотря на подорожавшую нефть, в преддверии закрытия реестра акционеров, которое состоится 24 июня, довольно активно дешевеют привилегированные и обыкновенные акции Башнефти. Вероятно, под влиянием технических факторов в аутсайдерах оказались лидеры роста последних дней ФСК ЕЭС и Распадская. Для ФСК ЕЭС фактором неопределенности, способствующим продажам, может выступать предстоящее 26 июня собрание акционеров.

Рост цен на золото, отмечавшийся в последние дни, с определенным временным лагом отыгрывают акции Полюс Золота. После очень активной и богатой новостями недели участники рынка могут взять определенную паузу в принятии значимых инвестиционных решений. Позитивным знаком для рынка в целом с точки зрения перспектив его закрытия на этой неделе я считаю официальное начало 18 июня предвыборной кампании Дональда Трампа. Существенное снижение на фондовых площадках под влиянием, например, технических факторов было бы не в интересах конструктивного начала этой кампании.

Информация СМИ о новом витке конфронтации между США и Ираном поддерживает сегодня цены на нефть. Однако котировки черного золота лучше растут при стабильной внешнеполитической ситуации, не провоцирующей всплески спроса на «качество». Поэтому при сохранении недельного растущего тренда в ценах на нефть в краткосрочном периоде не исключены просадки и негативные для покупателей всплески волатильности. Ожидаем итогового повышения российского фондового рынка и цен на нефть в пятницу. Целевой уровень сегодняшних торгов по индексу Мосбиржи — 2775 пунктов, значимая поддержка располагается на уровне 2735.