Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал ощутимое укрепление против доллара и в меньшей степени – к евро, обновив многомесячные максимумы. Так, доллар проваливался до отметки 62,87 рубля – минимума с августа 2018 года, а евро – до 70,97 рублей – минимума с апреля 2018 года.

Главным фактором крепости рубля стали надежды на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) основными мировыми финансовыми регуляторами (ФРС США и ЕЦБ). Кроме того, восстановление стоимости нефти к уровням конца мая – выше 65 долларов за баррель сорта Brent – поддержали укрепление рубля. Продажи валюты в рамках налогового периода июня и подготовки крупных экспортеров к выплате дивидендов также поддержали курс рубля.

В результате, доллар вечером в пятницу снижался за неделю на 1,2 рубля до 63,3 рубля, евро — на 45 копеек до 71,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 4,1 тысячи против с 4 тысяч неделей ранее.

СПРОС НА РИСК ПОДДЕРЖАЛ РУБЛЬ

Курс рубля в начале недели повышался против доллара и евро, получая по инерции поддержку от предыдущих решений ЦБ РФ о снижение ключевой ставки и возможного снижения ставки еще два раза в текущем году.

Кроме этого, участники рынка отыгрывали рост аппетита к риску на фоне надежд инвесторов на смягчение ДКП основными мировыми финансовыми регуляторами. В частности, глава ЕЦБ Марио Драги, опасаясь сохранения низкой инфляции в еврозоне, заявил о готовности и далее смягчать ДКП путем понижения базовой учетной ставки или выкупа с рынка активов.

Мягкости трейдеры ожидали и от главы ФРС США Джерома Пауэлла. В середине недели эти надежды оправдались. Федрезерв оставил диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 2,25% и 2,50% годовых. При этом руководители ФРС подали сигнал, что понизят ставку в предстоящие месяцы, если перспективы экономики ухудшатся.

Прогнозы по процентным ставкам, опубликованные в среду, показали, что 17 руководителей ожидают, что центральный банк должен будет понизить ставку в этом году, при этом семеро из них прогнозируют два понижения ставки на четверть процентного пункта каждое.

Мягкость главного в мире финансового регулятора обусловила мощный рывок вверх курса рубля против основных резервных валют – в рамках общей тенденции к росту спроса на валюты развивающихся экономик.

Усиление темпов роста нефтяных котировок во второй половине недели добавило поддержки рублю. Нефть, в свою очередь, получала поддержку от смягчения позиции ФРС США и от роста геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Так, корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в четверг, что иранские ВВС сбили американский беспилотник Global Hawk в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив. При этом Иран не стал сбивать летевший рядом американский патрульный самолет P8, на борту которого находилось 35 человек.

В ответ на эти действия американский президент Дональд Трамп начал сыпать различными заявлениями, порой несколько противоречивыми, но оттого не менее воинственными. В частности, сообщалось, что Иран через Оман получил от Трампа, послание-предупреждение об атаке. Тегеран получил "ограниченное количество времени" на ответ.

Однако позже Трамп заявил, что он против войны с Ираном и хочет устроить переговоры. Затем американский лидер заявил, что был готов отдать уже в четверг приказ об ударе по трем иранским объектам. Затем стало известно, что он остановил удары по иранским объектам за 10 минут до запланированного времени. После этого Трамп заявил, что США готовы к возможным действиям в отношении Ирана, но он "не торопится".

ПРОГНОЗЫ

Между тем, завершение недели рубль провел в коррекционном снижении, проходившем, несмотря на обновление рынком нефти максимумов июня – выше 65 долларов за баррель сорта Brent.

При этом спрос на российский госдолг сохраняется высоким, что поддерживает курс российской валюты. Так, минфин РФ в среду разместил ОФЗ двух серий на 22,85 миллиарда рублей при совокупном спросе в 85,75 миллиарда.

По состоянию на 19 июня минфин выполнил план второго квартала 2019 года по объему заимствования на рынке ОФЗ на 145%, разместив государственные облигации на общую сумму около 869,94 миллиарда рублей по номинальной стоимости при плане 600 миллиардов рублей. При этом годовой план, который был скорректирован вниз до 2,262 триллиона рублей, выполнен на текущий момент на 61,2% с учетом объема размещения в первом квартале.

Кроме ОФЗ, ведомство разместило на прошлой неделе суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых. Совокупный спрос на эти бумаги составил около 7 миллиардов долларов.

Таким образом, приток валюты в страну в рамках carry trade и в целом интерес к российским долгам сохраняется высоким, что продолжит оказывать поддержку рублю около многомесячных максимумов.