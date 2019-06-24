Российский рынок акций показывает положительную динамику на протяжении шести последних недель подряд. Устойчивый восходящий тренд привел индекс МосБиржи в состояние достаточно сильной перекупленности. Так, уже в прошлую пятницу мы наблюдали за попыткой разворота этой растущей тенденции и перехода в фазу локальной коррекции. На высоких объемах торгов индекс откатился от ранее установленных исторических максимумов. Причем наибольшие потери начали показывать ликвидные акции Сбербанка и Газпрома, а также сектор электроэнергетики, демонстрировавший в последние недели наиболее сильную динамику среди всех отраслей.

Эйфория, наблюдавшаяся в последние дни на мировых рынках в связи с синхронным смягчением взглядов крупнейших центробанков на будущую монетарную политику, постепенно сходит на нет. Глобальные инвесторы озабочены неопределенностью во внешней торговле. Несмотря на обнадеживающие заявления президента США о встрече со своим китайским коллегой на саммите G20 (28-29 июня), нет уверенности, что благодаря ей стороны вернутся к активному переговорному процессу и достигнут конструктивного торгового соглашения.

Повышенный аппетит инвесторов к риску на развивающихся площадках в ближайшей перспективе может быть удовлетворен. При негативном исходе переговоров между США и КНР рыночные настроения могут очень резко поменяться в худшую сторону, что как раз в первую очередь может отразиться на динамике индексов развивающихся стран, а также цен на сырьевые товары. Этот риск стоит учитывать. В этом плане саммит G20 является ключевым событием для мировых рынков – он пройдет 28-29 июня в Осаке.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, после встречи Трампа и Си Цзиньпина сделка сразу заключена не будет. Однако появятся возможность для нового раунда переговоров, а решение о введении дополнительных пошлин на китайский импорт может быть отложено. Если новые пошлины не будут перенесены или отменены, то это спровоцирует глобальное бегство инвесторов от риска.

По российскому индексу МосБиржи сейчас складывается ситуация, когда импульс роста может начать постепенно затухать. В качестве ближайшего ориентира для коррекции выделяется район 2660-2670 п. Активные покупки широким фронтом сейчас сопряжены с повышенными рисками.

В целом по российскому рынку потенциал для продолжения безоткатного подъема сейчас выглядит незначительным. Новый повод для реализации фазы роста может появиться после прохождения активной фазы дивидендного сезона, когда получаемые инвесторами выплаты начнут частично возвращаться на рынок, а часть из них будет конвертироваться в иностранную валюту, что также положительно для нашего ориентированного на экспорт рынка акций.

Сейчас же мы видим, что российский рынок просто следует общему тренду на развивающихся площадках. Причем если ранее в мае он показывал опережающую динамику, то сейчас этого уже не наблюдается.

Нефтяные цены на прошлой неделе получил импульс для отскока на фоне роста напряженности в связи с инцидентом вокруг Ирана. Обострение военной обстановки в регионе традиционно вызывает рост котировок Brent.

На наш взгляд, повод для восстановления нефтяных цен должен был бы появиться в среднесрочной перспективе и без геополитического фактора. К III кварталу сезонно растет спрос на черное золото, что в условиях существенного снижения поставок из ряда регионов (Иран, Венесуэла), а также паузы в росте добычи со стороны США (с конца марта), способно оказать поддержку.

Кроме того, ключевым событием для рынка нефти станет заседание картеля ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Предварительно в качестве даты проведения встречи обозначаются 1-2 июля. На мой взгляд, теория игр говорит в пользу того, что странам ОПЕК+ придется просто продлить действия пакта об ограничении добычи примерно на тех же условиях, что действуют на сегодняшний день. Ранее шли разговоры о том, чтобы увеличить «квоты» по объему производства, однако после прошедшей волны снижения Brent в сторону $60 они уже не так актуальны. Решение о росте поставок очевидно опустит цены ниже $60, что никого из картеля не устроит. Так что негативного сюрприза не ожидаю.

Как мне кажется, сезонный фактор и действия ОПЕК+ при прочих равных способны вернуть стоимость барреля Brent в район $67,5-70 в среднесрочной перспективе. Риски опять же связаны преимущественно лишь с торговыми войнами, которые ведет Дональд Трамп. А в этом плане точные прогнозы строить крайне сложно.

На предстоящей торговой неделе в России продолжится сезон дивидендных отсечек. Уже сегодня от дивидендов «очистятся» акции Юнипро, МРСК ЦП, МРСК СЗ, МОЭСК, НМТП. Во вторник ожидаются гэпы на фоне закрытия реестра в ТГК-1, в четверг – у ОГК-2 и Глобалтрак, а в пятницу – у Ленэнерго, Газпром нефти и Кубаньэнерго. Фактор дивидендных отсечек в тяжеловесных бумагах в ближайшие три с половиной недели как раз может стать поводом для торможения устоявшегося растущего тренда на рынке и формирования технического отката по индексу МосБиржи.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,25%, нефть Brent в плюсе на 0,29%

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы, в пределах +0,25%.