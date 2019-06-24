Американские биржевые площадки в пятницу закрылись на отрицательной территории после достижения новых рекордов. S&P 500 внутри дня протестировал 2,964.15 п.

Индекс широкого рынка S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones снизились на 0,13%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,24%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта, до 2,06%.

В последний торговый день недели позитивные настроения на заокеанских фондовых рынках, помимо продолжения эйфории от прошедшего заседания ФРС, были поддержаны чисто техническим фактором, таким, как экспирация фьючерсных контрактов на индексы, опционы на индексы и опционы на акции — так называемый Triple Witching Day.

На текущей неделе внимание игроков будет приковано к встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в японской Осаке. Инвесторы рассчитывают на возобновление конструктивных переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира, и очередное затягивание заключения торговой сделки может в очередной раз вернуть пессимизм на глобальные рынки.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,38%, закрывшись на отметке $65,35. Поддержку ценам на "черное золото" по-прежнему продолжает оказывать иранский фактор. В пятницу фьючерсный контракт на эталонный сорт Brent вплотную приблизился к достаточно сильному уровню сопротивления $66, проход которого откроет дорогу игрокам на повышение к отметкам $68-$69.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.68%, закрывшись на отметке 2761,23 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2735 п. и 2718 п. Сопротивление находится на уровне 2800 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133800 и 132700 п. Сопротивления — 135500 и 137600 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,02, потеряв 0,22% по отношению к американскому доллару. На данном этапе ключевая поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63.40 и 63.80.