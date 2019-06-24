Если на прошлой неделе в центре внимания находились заявления представителей регуляторов относительно дальнейшей монетарной политики, то ключевым событием текущей недели видится саммит G-20, который может несколько прояснить перспективы торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. ЕЦБ и ФРС на прошлой неделе сделали максимально возможное для поддержания риск-аппетита на рынках (убедили участников рынка, что при необходимости введут дополнительные стимулы), рынки отреагировали ростом (американский индекс S&P 500 и вовсе на прошлой неделе обновил исторические максимумы), но риски замедления экономического роста пока никуда не исчезли.

Пятничная публикация предварительных индексов деловой активности в США – еще один аргумент в пользу замедления экономического роста. Показатель в производственном секторе снизился с 50,5 до 50,1 пункта, в сфере услуг – с 50,9 до 50,7 пунктов (оба показателя вышли ниже прогнозов). При этом в Европе за счет роста показателя в сфере услуг композитный индекс PMI продемонстрировал положительную динамику, прибавив с 51,8 до 52,1 пункта – и отчасти реакцией на это является рост единой европейской валюты по отношению к доллару (пара евро/доллар впервые с марта приближается к отметке в 1,14 долл.).

Дальнейшие перспективы тенденции к замедлению экономического роста во многом зависят от состояния торговых противоречий между США и Китаем, в этой связи саммит G-20 в Осаке (28-29 июня) представляет огромный интерес. В конце прошлой недели вице-президент США М.Пенс заявил о признаках прогресса в переговорах, однако история последних месяцев демонстрирует, насколько быстро ситуация может измениться на противоположную. На наш взгляд, для поддержания риск-аппетита на рынках желательно увидеть, как минимум, обещание сторон не вводить новые пошлины (в частности, облагать ими весь импорт со стороны Китая) и представить новую дорожную карту постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Пока в реализации данного сценария есть существенные сомнения.

Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал коррекцию в рамках 0,7% по индексу Мосбиржи. Отчасти коррекционные настроения были обусловлены инициативой ряда представителей американских конгрессменов ввести санкции (включая санкции на госдолг, банки и СПГ-проекты) по отношению к РФ за вмешательство в выборы. Данное предложение является не законопроектом, а неким своеобразным меморандумом, поэтому какого-либо масштабного влияния данной новости на рынок мы пока не ожидаем.

Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2780 пунктов. С учетом текущего валютного курса приоритет отдаем внутренним секторам.



