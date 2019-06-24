S&P 500 обновил максимум. А что другие активы?
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США начинают неделю ростом, прибавляя около трети процента.
Закрыв пятницу на 4 пункта ниже рекордного уровня, индекс широкого рынка остаётся одним из «бенефициаров» смягчения политики ФРС и ситуативного разрешения торговых противоречий. Инвесторы в крупные компании воодушевлены возможностью снижения ключевой ставки и перспективой встречи лидеров Китая и Америки на саммите G20 28-29 июня.
Их оптимизма не разделяют держатели акций малых предприятий из индекса Russell 2000: его пик был в августе прошлого года, а текущие значения на 10% ниже. Падающие процентные ставки уже не помогают бумагам более закредитованных (в сравнении с гигантами S&P 500) небольших компаний.
Согласования встречи Трампа и Си на саммите Двадцатки было достаточно, чтобы разогнать акции до новых максимумов, но этого мало, чтобы забыть о замедляющемся глобальном росте. Сбавляющее обороты промышленное производство в Китае бьёт по ценам на сырьё и заставляет расти золото – защитный актив, в который уходят средства на фоне приближающейся рецессии. Для дальнейшего роста драгоценному металлу необходимо закрепиться выше $1400 за тройскую унцию.
Доллар резко потерял в цене как против валют развитых стран, так и против денежных единиц развивающихся рынков. Готовность Федеральной резервной системы снижать ставки в случае необходимости обвалила стоимость доллара до мартовских уровней, когда впервые с 2007 года доходность десятилетних бондов оказалась ниже доходности трёхмесячных векселей.
На неделе отчитаются 14 эмитентов из S&P 500, в том числе Federal Express и Micron (понедельник), Accenture, Nike и Walgreens Boots (четверг).
В отчётности Micron будет интересно посмотреть на то, как менеджмент оценивает будущие доходы компании в контексте торговых войн. Отказ от технологий и сотрудничества с опальной Huawei явно не играет в пользу отрасли полупроводников, одним из лидеров которой является Micron.
Что касается компании Nike, то она была в числе сотен предприятий, направивших послание Трампу с предупреждением о вреде вводимых тарифов. Расчёт президента США был на то, что производства из Китая уйдут в Америку, но компании лёгкой промышленности последовательно переводили мощности в Юго-Восточную Азию. В отчётности обязательно будет раздел о рисках и прогноз на будущее.
Важной макроэкономической статистики сегодня не ожидается.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190624/830098353.html