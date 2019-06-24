Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США начинают неделю ростом, прибавляя около трети процента.

Закрыв пятницу на 4 пункта ниже рекордного уровня, индекс широкого рынка остаётся одним из «бенефициаров» смягчения политики ФРС и ситуативного разрешения торговых противоречий. Инвесторы в крупные компании воодушевлены возможностью снижения ключевой ставки и перспективой встречи лидеров Китая и Америки на саммите G20 28-29 июня.

Их оптимизма не разделяют держатели акций малых предприятий из индекса Russell 2000: его пик был в августе прошлого года, а текущие значения на 10% ниже. Падающие процентные ставки уже не помогают бумагам более закредитованных (в сравнении с гигантами S&P 500) небольших компаний.

Согласования встречи Трампа и Си на саммите Двадцатки было достаточно, чтобы разогнать акции до новых максимумов, но этого мало, чтобы забыть о замедляющемся глобальном росте. Сбавляющее обороты промышленное производство в Китае бьёт по ценам на сырьё и заставляет расти золото – защитный актив, в который уходят средства на фоне приближающейся рецессии. Для дальнейшего роста драгоценному металлу необходимо закрепиться выше $1400 за тройскую унцию.

Доллар резко потерял в цене как против валют развитых стран, так и против денежных единиц развивающихся рынков. Готовность Федеральной резервной системы снижать ставки в случае необходимости обвалила стоимость доллара до мартовских уровней, когда впервые с 2007 года доходность десятилетних бондов оказалась ниже доходности трёхмесячных векселей.

На неделе отчитаются 14 эмитентов из S&P 500, в том числе Federal Express и Micron (понедельник), Accenture, Nike и Walgreens Boots (четверг).

В отчётности Micron будет интересно посмотреть на то, как менеджмент оценивает будущие доходы компании в контексте торговых войн. Отказ от технологий и сотрудничества с опальной Huawei явно не играет в пользу отрасли полупроводников, одним из лидеров которой является Micron.

Что касается компании Nike, то она была в числе сотен предприятий, направивших послание Трампу с предупреждением о вреде вводимых тарифов. Расчёт президента США был на то, что производства из Китая уйдут в Америку, но компании лёгкой промышленности последовательно переводили мощности в Юго-Восточную Азию. В отчётности обязательно будет раздел о рисках и прогноз на будущее.

Важной макроэкономической статистики сегодня не ожидается.