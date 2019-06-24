В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе – поводом к фиксации прибыли стали сообщения о поддержке группой американских сенаторов-демократов ужесточения санкций в отношении РФ (включая ограничения на инвестиции в суверенный долг). В итоге Сбербанк (SBER) подешевел на 2.5%, АФК Система (AFKS) – на 2.4%, Татнефть (TATN) – на 1.6%, Газпром (GAZP) – на 1.5%. Слабее рынка выглядели акции Башнефти (BANE, —9.0%), что связано с закрытием реестра акционеров компании «под дивиденды» (начиная с 21 июня акции Башнефти торгуются «без дивидендов» в режиме Т+2).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Росинтер ресторантс (ROST) подорожали на 5.2%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 4.9%. Тем временем в заметном минусе закрылись ТНС Энерго Ярославль (YRSB, —10.9%), МРСК Северного Кавказа (MRKK, —7.4%), шахта Распадская (RASP, —3.9%).

Фондовые индексы США понизились на 0.1% — 0.2%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в среднем в небольшом минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже психологически важного уровня 1400 пунктов по индексу РТС. В то время как рост цен на нефть на фоне усиления геополитических рисков оказывает поддержку котировкам бумаг нефтегазового сектора, неопределенность в отношении «торговых войн» остается фактором негативного влияния на спрос на развивающихся рынках.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше уровня 63.0 по паре доллар-рубль – ослабление доллара США к корзине мировых валют отчасти компенсирует негативное влияние санкционных рисков на курс рубля.