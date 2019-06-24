Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,3%. Индекс S&P500 в ходе сессии достиг нового рекордного максимума 2964 пункта. Инвесторы зафиксировали часть прибыли после повышения ранее в течение недели, обеспеченного надеждами на проведение мягкой денежно-кредитной политики ФРС, а также на разрешение торгового конфликта с Китаем.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,3%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,1%. На биржах Китая индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. На этой неделе инвесторы будут с нетерпением ждать встречи лидеров США и Китая на саммите Большой двадцатки. На данный момент стороны воздержались от ужесточения своих позиций, что дает инвесторам некоторую надежду на прогресс в переговорах.

Нефтяные фьючерсы утром растут примерно на 0,5% после повышения в пятницу. Поддержку котировкам оказывает оптимизм в торговом вопросе, а также сохранение напряженности в отношениях США и Ирана. Так, Штаты пообещали ввести против Исламской республики еще более жесткие экономические санкции. Котировки Brent остаются выше 65 долл, а WTI — выше 57,50 долл. Ближайшими сопротивлениями для цен выступают отметки 66 долл и 58 долл соответственно. Пятничные данные Baker Hughes при этом показали рост числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на одну единицу, до 789 единиц.

Основные события недели: саммит Большой двадцатки, продолжение торговых переговоров США и Китая, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, индекс потребительского доверия США, продажи нового жилья в США, заказы на товары длительного пользования в США, окончательный ВВП США в 1-м кв, окончательный ВВП Великобритании в 1-м квартале, предварительный индекс потребительских цен еврозоны, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы коррекционным снижением, опустившись ближе к поддержкам 2760 и 1360 пунктов. Их преодоление может открыть дорогу к падению в район 2705 и 1335 пунктов соответственно. Оба индекса, однако, частично сняли краткосрочную перекупленность, что может позволить им вскоре возобновить восходящее движение.

Рубль при этом ослаб к доллару и евро в рамках коррекции, ранее на неделе достигнув новых многомесячных максимумов. Пара доллар/рубль к концу сессии, однако, отступила от максимумов дня и вернулась к 63 руб. Пара евро/рубль завершила неделю чуть выше 71,50 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат умеренную поддержку от улучшения внешнего фона и высоких цен на нефть, которые расположены вплотную к краткосрочным сопротивлениям. На этой неделе основными темами, вероятно, станут торговые отношения США с Китаем, а также развитие ситуации в отношении Ирана. На данный момент как среднесрочный, так и краткосрочный восходящий тренд на российском рынке остаются преобладающими, поэтому инвесторам по-прежнему стоит опасаться разве что некоторой коррекции.