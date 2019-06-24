Рубль сегодня будет расти
В пятницу российский рынок акций скорректировался, несмотря на позитивный внешний фон. Таким образом была снята краткосрочная перекупленность рынка, и сегодня рост может возобновиться. По крайне мере, внешний фон этому благоприятствует: американские фьючерсы прибавляют около 0,3%, в слабом плюсе и нефть.
Индекс Мосбиржи по-прежнему продолжает находиться в очень узком восходящем канале, и в пятницу он как раз подошел к его нижней границе. Поэтому сегодня движение вверх поддерживается и техникой.
Однако потенциал роста невелик и составляет около 2,5%: в районе 2830 «быки» наткнутся на верхнюю границу канала. Впрочем, для такого сильного движения сегодня оснований пока нет.
Немного пугает нацелившийся закрыть дивидендный гэп Сбербанк, который в пятницу обвалился на 2,5%. Поводов для столь сильного падения мы не видим. Сейчас акции Сбера уткнулись в линию поддержки, от которой также высоковероятен разворот вверх.
Однако все радужные прогнозы могут быть перечеркнуты одной простой вещью: отсутствием денег на рынке. Рост последних недель был вызван в большей своей части притоком свежих денег на наш рынок. Как только этот поток иссякнет, мы пойдем вниз, невзирая на внешний фон.
На сопротивлении 63,1 закрылась в пятницу и пара доллар-рубль. Очередные разговоры за океаном о введении новых антироссийских санкций абсолютно не повод для распродажи рубля – к таким законопроектом у нас уже выработался иммунитет, поскольку ни один из проектов пока так и не был реализован. Поэтому, скорее всего, мы увидим сегодня рост рубля.
Нефть в пятницу уверенно закрепилась выше отметки 65 долларов за баррель. Ждем продолжения сокращения запасов нефти в США из-за начавшегося сезона отпусков, а также позитивного решения ОПЕК+ о как минимум сохранении моратория на сокращение добычи. Если позитивные ожидания реализуются, нефть вполне может перешагнуть отметку 70 долларов за баррель.
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