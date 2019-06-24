Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2739,28 п. до 2761,23 п., а РТС — с 1341,05 п. до 1375,02 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1209 до $1,1368. USD-RUB упала с 64,38 до 63,03, а EUR-RUB с 72,18 до 71,65. Нефть Brent подорожала с $62,01 до $65,20. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2886,98 п. до 2950,46 п.

В районе Персидского залива продолжает ухудшаться ситуация, хотя США всё же не решились на удар по Ирану. ЕЦБ и ФРС отказались от планов повышения ставки в обозримом будущем и задумываются о смягчении денежной политики. Д. Трамп обращает внимание рынков на то, что в рамках саммита G20 состоится его встреча с главой Китая Си Цзиньпинем, что может стать поворотной точкой в торговой войне или точкой отсчёта ещё более жёсткого противостояния. Члены соглашения OPEC+ готовятся к встрече, на которой должна проясниться судьба ограничений на II полугодии, но заявления пока говорят о консенсусе по поводу продления. Инфляция в РФ замедляется, что создаёт условия для дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ.

В понедельник ночью выступит глава Резервного банка Австралии. Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов. Далее внимание инвесторов переключится на Европу. В Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата IFO. В России последний день с дивидендами в бумагах «ТГК-1» (0,000644605 руб. на акцию). «АЛРОСА» рассмотрит вопрос изменения дивидендной политики.

Вторник начнём с данных по экспорту и импорту из Новой Зеландии. Днём существенной статистики не будет, а вот вечером выступит глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс. Далее цены на жильё по индексам S&P/CS. Позже появится индекс потребительского доверия от Conference Board и статистика продаж нового жилья. Также ожидается выступление главы ФРБ Атланты Р. Бостика и председателя ФРС Дж. Пауэлла. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Ночью в среду выступит президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, который на последнем заседании голосовал за снижение ставки. Резервный банк Новой Зеландии примет решение по ставке, хотя изменений в денежной политике не ожидается. В Европе выйдут индексы потребительского климата в Германии и Франции. В Великобритании состоится выступление главы Банка Англии и слушания по инфляции. В США ожидается статистика по заказам на товары длительного пользования. Вероятно, что динамика изменения объёма в мае была нулевой. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет день выступление президента ФРБ Сан-Франциско М. Дэви. В России «Юнипро» предоставит отчётность по РСБУ. Акции «ОГК-2» торгуются последний день с дивидендами 0,036784587 руб. на акцию.

Япония начнёт четверг со статистики по розничным продажам. В еврозоне выйдут индексы потребительского и делового доверия, делового климата и экономических ожиданий. В США, кроме данных по первичным обращениям за пособием по безработице, выйдет окончательная оценка ВВП за I квартал. Изменений в предыдущей оценке 3,1% роста не ожидается. Далее статистика по незавершённым сделкам по продаже недвижимости. В России бумаги «Газпром нефти» торгуются последний день с дивидендами 7,95 руб. на акцию. В бумагах «Ленэнерго» также последний день с дивидендами (11,1364 руб. на привилегированную и 0,0352 руб. на обыкновенную).

В пятницу отдыхает Украина по случаю дня конституции. Японская безработица могла остаться на уровне 2,4% в мае. Меж тем промышленное производство страны могло вырасти за май на 0,7%. Великобритания уточнит свой ВВП за I квартал. Инфляция в еврозоне могла остаться на уровне 1,2% в июне. В США выйдут индексы цен личного потребления, или PCE. Ожидается, что темпы роста Core PCE остались в мае на уровне 1,6%, а общего PCE 1,5%. Далее выйдет индекс PMI Чикаго, а также индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым и выступление президента ФРБ Сан-Франциско М. Дэви. В России последний день с дивидендами в бумагах «Мосэнерго» (0,21004 руб. на акцию).

Новая неделя начинается на противоречивом фоне. Wall Street Journal пишет о том, что администрация Д. Трампа размышляет над запретом любого оборудования 5G на территории США, если оно было полностью или частично произведено в Китае. Самое интересное в том, что в США нет крупных компаний, которые могли бы быстро заместить поставщиков. Китайское информационное агентство Shinhua сообщает, что президент Си Цзиньпин посетит Японию для участия в саммите G20. Соответственно, рынки оказались между двумя противоречиями: или отыгрывать возможное ухудшение ситуации, или рассчитывать на примирение сторон. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21282,25 п. (+0,11%), Hang Seng — 28477,31 п. (+0,01%), Shanghai Composite — 2999,51 п. (-0,08%).

Нефть продолжает питаться напряжённостью в районе Персидского залива. В минувшие выходные Д. Трамп предложил Ирану стать «вновь великим», но для этого он должен отказаться от планов по ядерному оружию, да и просто отказаться от агрессивности. Госсекретарь США М. Помпео объявил о том, что в понедельник 24 июня будут озвучены новые санкции против Ирана, которые продолжат сокращать финансовую базу Тегерана. В мирное завершение текущей конфронтации рынок не верит. Благодаря противостоянию котировки Brent смогли вырваться из тенденции ухода под уровень $60. Золото получило сразу два стимула к росту, так как геополитические риски дополнились ожиданиями смягчения политики ФРС. За месяц металл подорожал на 9,1%, а за год на 10,5%. Текущие цены золота являются максимальными за пять лет. Естественно, что сразу вспоминаются покупки ЦБ РФ, который упорно наращивал золото в своих резервах. В мае было закуплено около 6 т. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust увеличились с 764,10 т. до 799,03 т. К 9:00 мск Brent — $65,36 (+0,25%), WTI — $57,73 (+0,52%), золото — $1407,9 (+0,56%), медь — $5958,01 (-0,07%), никель — $12115(+0,21%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 96,16 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 2,054%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,138 (+0,07%), GBP-USD — $1,275 (+0,09%), USD-JPY – 107,43 (+0,11%).

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Индексы в Азии демонстрировали разнонаправленную динамику, нефть торговалась в небольшом плюсе. Впрочем, валюты сырьевых стран заметно укреплялись против доллара США до 0,4% в AUD. Соответственно, отечественный рынок акций может показать незначительное изменение индексов в начале дня. Однако рубль вполне способен продолжить своё укрепление в сторону 62,5 за доллар. Тем более, если мы вспомним о том, что на текущей неделе производятся основные налоговые платежи, компании продолжат накапливать средства для выплаты дивидендов, а в среду Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ.