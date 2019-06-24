В пятницу российские финансовые активы встрепенулись в ответ на сообщения СМИ, которые касались потенциальных санкций США против российского госдолга. Курс USD/RUB на максимумах сессии достигал 63.78 (+1.5% относительно закрытия четверга), в сегменте локальных гособлигаций на некоторое время исчезли покупатели. Впоследствии, однако, рынок успокоился, вчитавшись в детали: заголовки касаются инициативы сравнительно небольшой группы демократов из Палаты представителей (Blue Dog Coalition) и не носят законодательного характера. По итогам дня движение на валютном рынке оказалось минимальным (USD/RUB 63.05, +0.3%), кривая ОФЗ сдвинулась вверх до 7-9 бп в доходности, а ставка кросс-валютного свопа на горизонте 1 года выросла на 11 бп (7.15%).

Реалии российского финансового рынка таковы, что практически любая «красная строка» по санкциям вызывает краткосрочную панику в валютном и долговом сегментах. В более длительной перспективе данные эпизоды зачастую становятся отличным моментом для открытия длинных позиций – особенно актуально для ситуаций, когда детали сообщений СМИ оказываются малосодержательными по сути. Заметим, что после заседаний на текущей неделе в Вашингтоне сенаторы США будут отсутствовать на местах 1 неделю, Палата представителей – 2 недели. Подобный график обещает сравнительно более спокойный новостной фон для рынка, как минимум, на следующей неделе.



