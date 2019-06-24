"Алроса": соглашение о создании СП с госкомпанией ZCDC - умеренно негативно
Алроса планирует в конце июля заключить с государственной добывающей компанией ZCDC соглашение о создании СП, которое будет предусматривать включение в портфель действующих и новых месторождений.
Как мы отмечали ранее, операционная деятельность в Зимбабве связана с правовыми рисками, возникающими ввиду требования неправительственных организаций исключить страну из Кимберлийского процесса. В случае реализации этого сценария алмазы из Зимбабве могут подпадать под запрет на продажу на мировых рынках.
Помимо этого, хотя нам неизвестен список приобретаемых добывающих предприятий, Алроса упомянула о возможности покупки действующих проектов. Такие приобретения могут неблагоприятно сказаться на динамике свободного денежного потока ввиду более высокой платы по сравнению с новыми месторождениями. На данном этапе мы расцениваем новость как умеренно негативную.
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