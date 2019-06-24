Алроса планирует в конце июля заключить с государственной добывающей компанией ZCDC соглашение о создании СП, которое будет предусматривать включение в портфель действующих и новых месторождений.

Как мы отмечали ранее, операционная деятельность в Зимбабве связана с правовыми рисками, возникающими ввиду требования неправительственных организаций исключить страну из Кимберлийского процесса. В случае реализации этого сценария алмазы из Зимбабве могут подпадать под запрет на продажу на мировых рынках.

Помимо этого, хотя нам неизвестен список приобретаемых добывающих предприятий, Алроса упомянула о возможности покупки действующих проектов. Такие приобретения могут неблагоприятно сказаться на динамике свободного денежного потока ввиду более высокой платы по сравнению с новыми месторождениями. На данном этапе мы расцениваем новость как умеренно негативную.